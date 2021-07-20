Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 15:29
15:26
Происшествия
Прокуратура проводит проверку после разлива нефти в Мурманской области
15:26
Происшествия
Мосгорсуд оставил под арестом блогера Пыжа
15:22
Политика
Появились рассекреченные документы об отказе Билла Клинтона пить чай с Елизаветой II
15:21
Экономика
Богатейший человек планеты отправляется в космос
15:21
Весь мир
Новый глава МИД Испании близок к разрешению кризиса с Марокко
15:21
Происшествия
Уголовное дело о двойном убийстве в Петербурге зарегистрировано в суде
15:21
Армия
Новейший российский истребитель поразил эксперта из Италии крутым трюком из Top Gun
15:21
Экономика
Программу льготного кредитования МСП скорректируют в России
15:19
Шоу-бизнес
Оля должна стоить миллион: Иосиф Пригожин высказался о контракте Бузовой во МХАТе
15:18
Происшествия
Граждан Египта задержали с крупной партией наркотиков в Подмосковье
Все новости

ОАЭ и Саудовская Аравия заявляют о крепком партнерстве на фоне разногласий по Йемену
Весь мир
ОАЭ и Саудовская Аравия заявляют о крепком партнерстве на фоне разногласий по Йемену
wikipedia.org  /  B. alotaby / CC BY-SA 4.0

Эр-Рияд, 20 июля. Наследные принцы Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов встретились в Эр-Рияде, где обсудили тесные отношения между двумя государствами, развитие двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в регионе и на международной арене.

Принц ОАЭ Мухаммад бин Заид Аль Нахайян в ходе беседы заявил саудовскому коллеге Мухаммаду бин Салману, что партнерство между двумя странами процветает, и от лица президента Эмиратов Халифы бин Заида передал приветствие саудовскому королю Салману.

Йеменские разногласия

На фоне данного визита несколько саудовских проправительственных экспертов в социальных сетях осудили действия ОАЭ в Йемене. Поскольку в королевстве введена жесткая цензура и критики обычно воздерживаются от такого рода заявлений в адрес союзников, это может быть признаком растущей напряженности в отношениях двух государств.

Саудовская Аравия в настоящее время выступает на стороне официально признанного правительства Йеменской Республики. В то же время Эмираты, отказавшись в 2019 году от активного участия в операциях арабской коалиции, поддерживают Южный переходный совет, стремящийся создать собственное государство на юге страны. Обученные и вооруженные войсками ОАЭ боевики дважды захватывали Аден, штаб-квартиру правительства, что вынудило Саудовскую Аравию выступить посредником при разделе зон ответственности между сторонами и сдерживать борьбу между ними.

«Если Абу-Даби не поможет в реализации Эр-Риядского соглашения относительно кризиса в Южном Йемене или станет препятствовать этому, я думаю, что саудовско-эмиратские связи будут продолжать подвергаться испытаниям», — заявил в «Твиттере» политолог Сулейман аль-Окели, часто отражающий официальную позицию королевства.

Экономическое соперничество

Второй точкой напряженности в отношениях двух стран является усиливающаяся экономическая конкуренция. Ранее между Эр-Риядом и Абу-Даби произошел публичный спор, касающийся разногласий о повышении квот на поставки нефти в рамках ОПЕК. Стороны 18 июля достигли определенных договоренностей, которые привели к пересмотру ограничений внутри организации и увеличению поставок нефти на мировой рынок, однако Эр-Рияд негативно отреагировал на эту ситуацию, в которой Абу-Даби добился выгодных для себя условий.

При этом в последние годы Саудовская Аравия пытается составить конкуренцию Эмиратам как деловому, торговому и туристическому центру на Аравийском полуострове. Это также негативно отражается на отношениях стран-союзников и приводит к ослаблению регионального альянса, в рамках которого они оказывают влияние на ближневосточные события, в том числе и на гражданскую войну в Йемене.

ОАЭ и Саудовская Аравия заявляют о крепком партнерстве на фоне разногласий по Йемену
Федеральное агентство новостей  / 

Конфликт между йеменскими правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов начался в 2014 году на фоне притеснения шиитов на религиозной почве, поддерживаемого государством. В марте 2015-го арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией вмешалась в боевые действия на стороне президента Мансура Хади, что сделало Эр-Рияд одной из сторон конфликта.

В результате противостояния погибло несколько десятков тысяч мирных граждан, а миллионы оказались на грани голода. В настоящее время около 80% населения страны нуждается в гуманитарной помощи со стороны иностранных государств и международных организаций для выживания.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / ОАЭ и Саудовская Аравия заявляют о крепком партнерстве на фоне разногласий по Йемену
саудовская аравия оаэ йемен
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru