ОАЭ и Саудовская Аравия заявляют о крепком партнерстве на фоне разногласий по Йемену

Эр-Рияд, 20 июля. Наследные принцы Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов встретились в Эр-Рияде, где обсудили тесные отношения между двумя государствами, развитие двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в регионе и на международной арене.

Принц ОАЭ Мухаммад бин Заид Аль Нахайян в ходе беседы заявил саудовскому коллеге Мухаммаду бин Салману, что партнерство между двумя странами процветает, и от лица президента Эмиратов Халифы бин Заида передал приветствие саудовскому королю Салману.

The Crown Prince of Abu Dhabi arrived in Riyadh amid the UAE oil tension with Saudi Arabia and met with his Saudi counterpart. pic.twitter.com/4tvAUmxT8H — Tehran Times (@TehranTimes79) July 19, 2021

Йеменские разногласия

На фоне данного визита несколько саудовских проправительственных экспертов в социальных сетях осудили действия ОАЭ в Йемене. Поскольку в королевстве введена жесткая цензура и критики обычно воздерживаются от такого рода заявлений в адрес союзников, это может быть признаком растущей напряженности в отношениях двух государств.

Саудовская Аравия в настоящее время выступает на стороне официально признанного правительства Йеменской Республики. В то же время Эмираты, отказавшись в 2019 году от активного участия в операциях арабской коалиции, поддерживают Южный переходный совет, стремящийся создать собственное государство на юге страны. Обученные и вооруженные войсками ОАЭ боевики дважды захватывали Аден, штаб-квартиру правительства, что вынудило Саудовскую Аравию выступить посредником при разделе зон ответственности между сторонами и сдерживать борьбу между ними.

«Если Абу-Даби не поможет в реализации Эр-Риядского соглашения относительно кризиса в Южном Йемене или станет препятствовать этому, я думаю, что саудовско-эмиратские связи будут продолжать подвергаться испытаниям», — заявил в «Твиттере» политолог Сулейман аль-Окели, часто отражающий официальную позицию королевства.

"If Abu Dhabi does not help in implementing the Riyadh agreement regarding the south Yemen crisis, and keeps obstructing it, I think that Saudi-Emirati ties will continue to be tested.” https://t.co/3dDrUApUPM — Giorgio Cafiero (@GiorgioCafiero) July 19, 2021

Экономическое соперничество

Второй точкой напряженности в отношениях двух стран является усиливающаяся экономическая конкуренция. Ранее между Эр-Риядом и Абу-Даби произошел публичный спор, касающийся разногласий о повышении квот на поставки нефти в рамках ОПЕК. Стороны 18 июля достигли определенных договоренностей, которые привели к пересмотру ограничений внутри организации и увеличению поставок нефти на мировой рынок, однако Эр-Рияд негативно отреагировал на эту ситуацию, в которой Абу-Даби добился выгодных для себя условий.

Saudi Arabia and UAE Princes meet and pledge cooperation after an OPEC conflict between the nations is resolved https://t.co/PzMrnESBnZ via @bpolitics — Muddassir Quamar (@MuddassirQuamar) July 20, 2021

При этом в последние годы Саудовская Аравия пытается составить конкуренцию Эмиратам как деловому, торговому и туристическому центру на Аравийском полуострове. Это также негативно отражается на отношениях стран-союзников и приводит к ослаблению регионального альянса, в рамках которого они оказывают влияние на ближневосточные события, в том числе и на гражданскую войну в Йемене.

Федеральное агентство новостей /

Конфликт между йеменскими правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов начался в 2014 году на фоне притеснения шиитов на религиозной почве, поддерживаемого государством. В марте 2015-го арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией вмешалась в боевые действия на стороне президента Мансура Хади, что сделало Эр-Рияд одной из сторон конфликта.

В результате противостояния погибло несколько десятков тысяч мирных граждан, а миллионы оказались на грани голода. В настоящее время около 80% населения страны нуждается в гуманитарной помощи со стороны иностранных государств и международных организаций для выживания.