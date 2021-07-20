Накануне Олимпиады МОК одобрил изменение девиза Игр. События дня

МОК одобрил изменение девиза Олимпиады Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил изменение девиза Олимпиады. Решение было принято на 138-й сессии организации. Новый вариант будет звучать так: «Быстрее, выше, сильнее — вместе». Решение было принято единогласно. Глава комитета Томас Бах, который и выдвинул идею изменить девиз, назвал событие «эпохальным». Девиз «Быстрее, выше, сильнее» был утвержден Олимпийским конгрессом перед началом первых в современной истории Игр, которые прошли в Афинах в 1894 году. Предложение внес основатель современной Олимпиады барон Пьер де Кубертен.

С-500 провел боевые стрельбы на полигоне Капустин Яр Федеральное агентство новостей / Зенитная ракетная система С-500 провела на полигоне Капустин Яр успешные испытания с боевыми стрельбами. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ. Согласно сообщению ведомства, комплекс противовоздушной обороны открыл огонь по скоростной баллистической цели. В итоге данные испытания смогли подтвердить тактико-технические характеристики С-500, так как цель была успешно уничтожена. Зенитная ракетная система С-500 не имеет аналогов в мире и предназначена для поражения всего спектра существующих и перспективных средств воздушно-космического нападения вероятного противника во всем диапазоне высот и скоростей.

Сбившая трех детей москвичка раскаивается Федеральное агентство новостей / 18-летняя москвичка Валерия Башкирова, сбившая трех детей на улице Авиаторов в Москве, полностью признала свою вину и раскаялась. В окружении семьи девушки заявили, что родственники выразили готовность «хоть чем-то помочь» пострадавшей семье и выплатить потерпевшим денежную компенсацию. Напомним, что 16 июля Валерия Башкирова за рулем автомобиля Mazda совершила наезд на трех несовершеннолетних, при этом два ребенка скончались от полученных травм. 19 июля Тверской суд Москвы по просьбе прокуратуры изменил Башкировой меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей, установив срок ареста до 16 сентября.