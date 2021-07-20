Статья Путина о русском и украинском народе озадачила турецких журналистов

Анкара, 20 июля. Украинская сторона не способна выступить против фактов в исторической статье президента России Владимира Путина, заявили обозреватели турецкого издания Cumhuriyet.

Владимир Путин в материале описывает реальные исторические события, которые невозможно опровергнуть. Статья российского лидера приводит читателя к серьезным размышлениям. По мнению турецких журналистов, они внимательно изучили написанное и задались вопросами: «Кто такие украинцы и чем они отличаются от русских?».

Исследуя материал Путина, турки пришли к выводу, что народы двух государств не раз отдалялись друг от друга и вновь объединялись. Украинцы не сопротивлялись этому. Они имеют общую историю, написали в издании. Представители народов никогда не отличались негативной позицией в отношении РФ.

«Когда Россия овладела украинскими территориями, антироссийский национализм не получил здесь особого развития, поскольку большинство украинцев, как и русские, были православными. Оба народа имели славянское происхождение», — пояснили журналисты Cumhuriyet.

Ситуация начала приобретать политизированный характер после распада СССР, уверены обозреватели. Тогда власти Украины использовали национализм для достижения собственных целей. К ним относится участие и верховенство в политической гонке, подытожили в Cumhuriyet.

Ранее политолог Сергей Марков объяснил негативную реакцию Киева на статью Владимира Путина. Власти Украины боятся потерять поддержку собственного народа, уточнил эксперт.

Глава Украины Владимир Зеленский в свою очередь отметил, что ознакомился с материалом не полностью. Однако он изъявил желание обсудить статью с ее автором лично, сообщили в НСН.