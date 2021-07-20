Белорусский участник МАКС-2021 восхитился организацией авиасалона

Юбилейный салон МАКС-2021 организован, как всегда, на самом высоком уровне, а участие в нем расширяет возможности для ремонта авиационной техники. Об этом ФАН заявил заместитель директора по развитию белорусского ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» Александр Воробей.

Собеседник агентства подчеркнул, что его предприятие является постоянным участником с первого салона МАКС.

«Естественно, за многие годы присутствия у нас уже наметились определенные контакты — святое дело приехать сюда, в Жуковский. — отметил Воробей. — Иногда специально к этому салону и готовятся вопросы, они не решаются накануне».

Участник мероприятия подчеркнул, что салон организован, как всегда, шикарно.

«У нас намечены многочисленные встречи в основном с российскими предприятиями, потому что мы совершаем ремонт авиационной техники советского и российского производства, — рассказал представитель предприятия. — Без заводов-изготовителей в РФ мы никуда, потому что запасные части, которые выходят из строя на самолетах, покупаются именно здесь. Встречи, которые будут, помогут нам более оперативно решать вопросы ремонта. У этого салона большая перспектива именно для нашего предприятия».

Федеральное агентство новостей / Юлия Малькова

Международный авиационно-космический салон (МАКС) — международная аэрокосмическая выставка, проводящаяся с периодичностью раз в два года в городе Жуковском, на аэродроме ЛИИ имени М. М. Громова, недалеко от Москвы. Впервые выставка состоялась в 1993 году.

Цель проведения МАКС — демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами. МАКС является важным отраслевым мероприятием, крупнейшей выставкой авиатехники в Восточной Европе. Значительное место в программе МАКС занимают научные конференции и симпозиумы, проводимые под эгидой государственного научного центра России — ЦАГИ.

Ранее ФАН сообщал, что представители S.E.R.E.M.E обратили внимание на важность авиасалона для французских игроков отрасли.