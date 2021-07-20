Политолог объяснил, почему санкции а отношении Белоруссии обрушат экономику Литвы

В Белоруссии ситуация стабилизируется, экономика показывает рост. Об этом на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Как Белоруссия отвечает на санкции и угрозы Запада» заявил белорусский историк, политолог и публицист Вадим Гигин.

По мнению Гигина, уровень контакта Светланы Тихановской в Вашингтоне пока гораздо ниже ожидаемого. По словам эксперта, в США к Светлане относятся как к своему проекту.

«Тихановская — это американский проект, соответственно к ней там относятся, как и раньше к подобным деятелям, которые полностью находились на содержании и под внешним управлением США», — сказал он.

Политолог считает, что дедлайн по дестабилизации в Белоруссии приходится на парламентские выборы в России.

«Важно, чтобы Тихановская и ее команда что-то сделали в Белоруссии до выборов в Госдуму, а затем использовали эту ситуацию на территории РФ. Этого сделать не удалось и не удастся, и насколько щедрым будет финансирование после сентября 2021 года, будет видно позже», — отметил эксперт.

tsikhanouskaya.org / Светлана Тихановская

Гигин подчеркивает, что в Белоруссии сейчас наблюдается период стабилизации.

«Протесты, которые планировались на весну, полностью провалились. Белорусская экономика по итогам первого полугодия до введения санкций показала приличные результаты, даже рост ВВП был с опережением, санкции повиляют на это, но не так существенно, как хотели бы противники Александра Лукашенко. Постепенно ситуация в Белоруссии приходит в нормальное русло», — пояснил он.

Историк считает, что враги Белоруссии не отложили историю с инициацией беспорядков. Он объяснил это несколькими факторами.

«Их социальная база поддержки оказалась не такой широкой. Эффективные действия властей по нейтрализации провокаторов быстро и результативно реагируют на проявление и даже намеки, поэтому возможности для самоорганизации, создания некой подпольной инфраструктуры нет, хотя никто на Западе ни от чего не отказался», — сказал он.

Также он отметил, что, если Литва, Польша, Евросоюз вводят санкции в отношении Белоруссии с целью подорвать белорусскую экономику, то эти потери страна должна компенсировать за счет экономии выполнения тех функций, которые идут в интересах ЕС.

«Почему мы должны сдерживать за свои деньги поток мигрантов? Ангела Меркель их сама позвала, она же их пригласила, какое право наш режим, который на Западе провозглашен не демократическим, имеет сдерживать этих людей?», — задался Гигин вопросами.

Политолог уверен, что нынешние санкции наносят серьезный ущерб по Литве, поэтому литовским политикам придется выбирать, где они больше потеряют: продолжая принимать мигрантов или вводя дополнительные санкции против Белоруссии, которые приведут к потере трети транспортных грузов, проходящих по территории Литвы.

«Это приведет к значительным потерям Клайпедского порта и в принципе к потере экономики Литвы, которая в значительной степени зависит от взаимодействия с республикой Беларусь», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Белоруссия и РФ договорились об индексации цен на газ. Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко договорились, что газовые цены для природного газа, поставляемого в Белоруссию, индексироваться не будут. Экспортный газ для Белоруссии в следующем году будет стоить столько же, сколько он стоил в этом году.