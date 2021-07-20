Активисты из Тулы спасли историческую постройку

Тула, 20 июля. Тульские активисты доводят до положительного завершения деятельность по восстановлению предмета городской истории. Силами неравнодушных горожан для будущих поколений сохранена водоразборная будка.

Такие строения предназначались для раздачи воды жителям Тулы столетие назад. В наши дни осталась лишь одна. Она не использовалась по назначению и могла быть снесена. ФАН подробно рассказывал о мерах по спасению водоразборной будки. Именно так называли свою работу по переносу и реставрации постройки тульские активисты. Теперь можно говорить, что усилия не прошли даром. Мероприятия по восстановлению вышли на финишную прямую.

«Осталась такая работа как вставить наличники, например. Из семи сейчас стоят только два. Что-то еще надо отреставрировать, что-то заново сделать. В течение 2-3 недель все поставим. Неделя уйдет на ремонт крыльца. К концу августа должны завершить работы», — рассказал ФАН активист Сергей Уруев.

Скоро водоразборная будка займет свое постоянное место на территории краеведческого музея. По предварительным прогнозам, своеобразное предварительное открытие произойдет в сентябре на День города. Посетители смогут увидеть результаты кропотливой работы. А в дальнейшем постройка станет мини-музеем. Это позволит нынешним и будущим поколениям туляков иметь представление о повседневной жизни города более века назад.