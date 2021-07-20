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Песков рассказал, чем ответила Россия на размещение системы ПРО США в Польше и Румынии

  /   Обновлено: 20 июля 2021 13:56
Армия
Песков рассказал, чем ответила Россия на размещение системы ПРО США в Польше и Румынии
Агентство городских новостей Москва  /  Любимов Андрей

Москва, 20 июля. Россия ответила на развертывание американской системы противоракетной обороны в Румынии и Польше созданием гиперзвукового вооружения.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, объясняя, чем обусловлена разработка гиперзвуковых ракет в России. По его словам, Москва столкнулась с определенными шагами со стороны США и НАТО, которые нанесли ущерб стратегическому равенству.

«Мы, к сожалению, за последние десятилетия или даже более продолжительный срок сталкивались с поэтапным сломом всей документальной системы стратегической безопасности», — указал официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что сложившаяся ситуация требовала от РФ решений, которые могли бы обезопасить страну и обеспечить продолжение существующего паритета. Такие меры нашлись в создании гиперзвукового оружия.

До этого пресс-секретарь российского лидера сообщил, что Москва и Вашингтон позже назовут дату нового раунда консультаций по вопросам стратегической стабильности.

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