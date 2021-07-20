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Ученые США обвинили Индию в беспрецедентном занижении данных о смертях от COVID-19

  /   Обновлено: 20 июля 2021 13:29
Общество
Ученые США обвинили Индию в беспрецедентном занижении данных о смертях от COVID-19
фото из личного архива Алистериона

Вашингтон, 20 июля. Власти Индии могли занизить данные о числе летальных исходов в стране от коронавируса, заявили в Центре глобального развития США.

По данным исследователей, количество умерших от коронавируса в стране может быть в десять раз больше официальных данных. Такой вывод аналитики сделали после детального изучения данных о смертности в Индии, пишет The Guardian.

«Реальность катастрофически хуже. Возможно, погибло слишком много людей — миллионы, а не сотни тысяч», — сказано в отчете Центра.

Коронавирус продолжит мутировать и дальше. На планете будут появляться новые штаммы, эффективность вакцин при которых гораздо ниже. Единственным способом справиться с этой опасной инфекцией, по мнению известного российского врача и телеведущего Александра Мясникова, является вакцинация.

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смертность коронавирус COVID-19
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