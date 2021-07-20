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Получившие гражданство России жители ЛДНР смогут проголосовать онлайн на выборах в Госдуму

  /   Обновлено: 20 июля 2021 13:21
Политика
Получившие гражданство России жители ЛДНР смогут проголосовать онлайн на выборах в Госдуму
Федеральное агентство новостей

Москва, 20 июля. Жители Луганской и Донецкой народных республик, которые получили российские паспорта, смогут проголосовать на выборах в Государственную думу. Об этом сообщили в ЦИК РФ.

Центризбирком России выпустил постановление, согласно которому получившие российское гражданство жители ЛДНР смогут в онлайн-формате проголосовать на думских выборах. За принятие соответствующей инициативы проголосовали на прошедшем заседании ведомства.

«Получивший гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года номер 183», — написано в документе.

В постановлении уточняется, что граждане должны быть зарегистрированы на едином портале «Госуслуги» и иметь подтвержденную учетную запись, чтобы принять участие в голосовании.

Ранее «Единая Россия» предложила всем партиям подписать соглашение о проведении безопасных выборов в условиях пандемии коронавируса. По словам секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, необходимо всех кандидатов и организаторов избирательного процесса обеспечить средствами индивидуальной защиты.

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