Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 14:00
13:56
Общество
Почти 20 развязок обновили на МКАД за десять лет
13:55
Общество
Накануне Олимпиады МОК одобрил изменение девиза Игр. События дня
13:54
Общество
Активисты из Тулы спасли историческую постройку
13:53
Армия
Способность российского «Циркона» устроить Армагеддон довела японцев до истерики
13:53
Экономика
Кабмин утвердил направления «зеленого» финансирования в России
13:51
Политика
Песков опроверг сообщения о стройке в Ново-Огарево
13:50
Политика
Путин заявил, что Россия готова развивать авиакосмическое сотрудничество со всеми странами
13:49
Технологии
Путин указал на большой потенциал российского авиастроения
13:48
Шоу-бизнес
Певица Глюкоза возмутила подписчиков слишком открытым купальником
13:47
Технологии
Путин анонсировал скорое начало эксплуатации самолета МС-21
Все новости

Песков: РФ и США позже объявят дату новых переговоров по стратегической стабильности

  /   Обновлено: 20 июля 2021 13:25
Армия
Песков: РФ и США позже объявят дату новых переговоров по стратегической стабильности
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 20 июля. Москва и Вашингтон позже назовут дату нового раунда консультаций по вопросам стратегической стабильности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также официальный представитель Кремля опроверг информацию о том, что новые российско-американские переговоры по этому направлению состоятся 28 июля.

«Консультации на экспертном уровне согласовываются по линии, естественно, министерства иностранных дел и Госдепартамента США», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что Россия и Соединенные Штаты в ближайшее время проведут консультации по стратегической стабильности. По информации источника, Москва была намерена настаивать на обсуждении всех без исключения видов вооружений.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Песков: РФ и США позже объявят дату новых переговоров по стратегической стабильности
россия сша песков
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru