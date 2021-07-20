Песков: РФ и США позже объявят дату новых переговоров по стратегической стабильности

Москва, 20 июля. Москва и Вашингтон позже назовут дату нового раунда консультаций по вопросам стратегической стабильности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также официальный представитель Кремля опроверг информацию о том, что новые российско-американские переговоры по этому направлению состоятся 28 июля.

«Консультации на экспертном уровне согласовываются по линии, естественно, министерства иностранных дел и Госдепартамента США», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что Россия и Соединенные Штаты в ближайшее время проведут консультации по стратегической стабильности. По информации источника, Москва была намерена настаивать на обсуждении всех без исключения видов вооружений.