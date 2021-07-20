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Песков: Путина устраивает работа Дегтярева во главе Хабаровского края

  /   Обновлено: 20 июля 2021 13:18
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Политика
Песков: Путина устраивает работа Дегтярева во главе Хабаровского края
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Москва, 20 июля. Владимир Путин положительно оценивает работу и. о. губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что назначенные регионам кураторы от правительства не будут брать на себя функции полпредов президента в округах.

«У правительства речь идет чисто об экономике, реализации планов экономического развития, полпреды же осуществляют общую координацию работы иных органов. Поэтому это никоим образом не подменяет друг друга», — подчеркнул Песков.

Напомним, данное нововведение было анонсировано президентом РФ Владимиром Путиным во время прямой линии в Москве.

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