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Пещерные люди: Памфилова раскритиковала противников дистанционного голосования

  /   Обновлено: 20 июля 2021 13:50
Политика
Пещерные люди: Памфилова раскритиковала противников дистанционного голосования
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 20 июля. Комиссия пошла навстречу и откликнулась на запросы общества, внедрив технологии дистанционного электронного голосования в выборы, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Глава Центральной избирательной комиссии считает, что только люди с "пещерным подсознанием" могут выступать против применения на выборах технологии дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

«Мы откликнулись на запрос именно наиболее активной, динамичной, мобильной части общества. Это дорогого стоит», — заявила председатель во время обсуждения порядка применения ДЭГ на сентябрьских выборах.

По словам Памфиловой, все ярые противники прогресса могут вернуться в пещеры, сидеть у костра и забыть про электричество. Она также отметила, что Центризбирком довольно философски относится к разумной критике оппонентов в свой адрес, но только до поры, пока противники не начинают заниматься откровенной пропагандой, направленной на дискредитацию выборов.

Ранее сообщалось, что видеонаблюдение на сентябрьских выборах в Госдуму охватит более 80% избирателей во всех регионах России.

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