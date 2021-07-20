Депутат Хинштейн рассказал о задержании главы ГИБДД Ставрополья

Ставрополь, 20 июля. Правоохранители задержали руководителя ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова. Информацию подтвердил российский депутат Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что проводилась крупномасштабная операция, привлекались бойцы Росгвардии. Помимо начальника, задержаны более 35 сотрудников автоинспекции. По версии правоохранителей, задержанные могут быть причастны к организации преступного сообщества.

Фигуранты якобы также торговали «красивыми номерами», получали взятки, сообщил сайт 360tv.ru.