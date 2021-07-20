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Депутат Хинштейн рассказал о задержании главы ГИБДД Ставрополья

  /   Обновлено: 20 июля 2021 13:48
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Происшествия
Депутат Хинштейн рассказал о задержании главы ГИБДД Ставрополья
39.мвд.рф  /  Пресс-служба УМВД России по Калининградской области

Ставрополь, 20 июля. Правоохранители задержали руководителя ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова. Информацию подтвердил российский депутат Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что проводилась крупномасштабная операция, привлекались бойцы Росгвардии. Помимо начальника, задержаны более 35 сотрудников автоинспекции. По версии правоохранителей, задержанные могут быть причастны к организации преступного сообщества.

Фигуранты якобы также торговали «красивыми номерами», получали взятки, сообщил сайт 360tv.ru.

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ГИБДД взятка хинштейн
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