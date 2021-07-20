Французский бизнесмен заявил о важности авиасалона МАКС

Международный авиационно-космический салон открывает двери для французских компаний на российский рынок, это один из важнейших салонов в мире. Об этом ФАН заявили представители французской компании S.E.R.E.M.E, занимающейся разработкой оборудования для авиаиспытаний.

Президент компании Макс Штайнберг сообщил, что участвует в салоне с 2009 года.

«В 2021 году МАКС — это единственный авиационный салон в мире, что очень здорово, — подчеркнул собеседник ФАН. — Важно, что несмотря на коронавирус, в отрасли что-то происходит. Видно, что рынок в России развивается понемногу. Организация примерно на том же уровне, что и прошлые годы, за исключением QR-кодов. Ясно, что в этом году меньше иностранных участников. Что касается нас, то мы продолжаем работать с Россией. Понятно, что проекты замедляются из-за коронавируса, но это происходит по всему миру».

Представитель S.E.R.E.M.E Филипп Сологуб обратил внимание на важность авиасалона для французских игроков отрасли.

«Вчера мы были в посольстве, было около десяти компаний, которые приехали на салон, — отметил участник мероприятия. — Для французских компаний МАКС — это двери на российский рынок. Это один из самых больших салонов, который для нас очень важен, и мы стараемся его никогда не пропускать».

Международный авиационно-космический салон (МАКС) — международная аэрокосмическая выставка, проводящаяся с периодичностью раз в два года в Жуковском, на аэродроме ЛИИ имени М. М. Громова, недалеко от Москвы. Впервые выставка состоялась в 1993 году.

Цель проведения МАКС — демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами. МАКС является важным отраслевым мероприятием, крупнейшей выставкой авиатехники в Восточной Европе. Значительное место в программе МАКС занимают научные конференции и симпозиумы, проводимые под эгидой государственного научного центра России — ЦАГИ.

Ранее ФАН писал о том, что организаторы МАКС-2021 ожидают около 20-30 тысяч посетителей ежедневно.