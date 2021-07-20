Пивоваров стал «реквизитом» «Яблока» для игры в предвыборную борьбу

Находящийся в СИЗО по подозрению в сотрудничестве с нежелательной организацией экс-координатор «Открытой России»1 (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной) Андрей Пивоваров попросил главу ЦИК РФ Эллу Памфилову поручиться за него для изменения меры пресечения.

В открытом письме, опубликованном соратниками Пивоварова в соцсетях и подхваченном СМИ, говорится, что статус обитателя следственного изолятора не позволяет ему вести полноценную избирательную кампанию кандидата в депутаты Госдумы, он просит посодействовать выходу под залог.

«Я хочу попросить вашего поручительства, Элла Александровна. Прошу поддержать мое ходатайство об изменении меры пресечения на залог. Я уже неоднократно доказывал суду и следствию, что не собираюсь скрываться, и множество уважаемых людей дали за меня поручительства. Но, возможно, именно ваше слово станет для суда решающим», — написано в обращении.

Пивоваров вспоминает, что в 2016 году Элла Памфилова проявила честность и принципиальность, восстановив список «Яблока» в петербургском избиркоме, и ждет того, что она поддержит его сейчас, вернув людям веру в справедливость.

Ранее Пивоваров обратился в ЦИК с заявлением по поводу неправомерных действий администрации СИЗО-1 Краснодара, в частности отказа выдать ему копию паспорта для своевременной регистрации. Из ведомства ответили, но в Telegram-канале, который ведет команда Пивоварова, днем 13 июля появилась запись, упрекающая ЦИК за промедление.

cikrf.ru /

Выпад в сторону ЦИК в последнем абзаце выглядит довольно странным, учитывая обращение к главе ведомства и просьбу о жесте доброй воли. Неизвестно, было ли это согласовано с самим кандидатом-заключенным. Но что уменьшает его шансы быть услышанным, выйти под залог и попытаться провести кампанию уже на правах свободного человека, способного встречаться с потенциальными избирателями, — факт.

В настрое выдвинувшей Пивоварова партии «Яблоко» на хоть какую-нибудь серьезную борьбу кандидата усомнились сразу, первыми о том заявили сами руководители. Николай Рыбаков и Григорий Явлинский назвали его включение в списки «гуманистическим жестом», призванным поддержать всех преследуемых по политическим мотивам в России.

В Краснодарском крае у кандидатов партии позиции слабые — достаточно вспомнить провальную кампанию 2017 года в законодательное собрание края. Как следует из вестника региональных кампаний ЦИК, партия не смогла преодолеть барьер и кандидатов не зарегистрировали.

cikrf.ru /

В Госдуме этого созыва «Яблоко» не представлено (в 2016 году партия набрала лишь 1,99% голосов избирателей, ухудшив собственный результат 2011 года и лишившись госфинансирования), но фракции есть в парламентах шести субъектов РФ — в Москве, Карелии, Хабаровском крае, Псковской и Костромской областях, в Петербурге.

Показательно, что три из шести регионов (Карелия, Петербург, Псковская область) — приграничные области на Северо-Западе, где традиционно лучше относятся к политикам-«западникам», с европейской либеральной повесткой. В качестве примера можно привести лидера фракции «Яблока» в ЗакС Петербурга Бориса Вишневского, который избирался два раза, лидера псковского отделения Льва Шлосберга и даже Максима Резника, который стал депутатом в 2016 году, несмотря на скандал с фальсификацией выборов, который привел впоследствии к его изгнанию из «Яблока».

Сам Пивоваров при этом баллотировался в ЗакС от партии «ПАРНАС», правда, пройти в парламент ему не удалось.

Кубанские фрукты

Что касается Краснодарского края, в парламенте города и региона партия никогда не была представлена, а в списках на будущие выборы фигурируют только два «яблочника».

yabloko.ru /

Первым в списке стоит 36-летний мундеп Ейского района Александр Коровайный — экологический активист из партийной фракции «Зеленая Россия», бывший редактор газеты «Яблока», учитель истории.

/ yabloko.ru

Второй кандидат с партбилетом «Яблока», последовательно работающий на ее политическую программу, — Светлана Коновалова, состоит во фракции «Солдатские матери». Госслужащая, выступает за профессиональную армию. Сайт партии пишет, что она активно помогала жителям родной станицы Раздольной отстоять права на земельные участки и оформлять их в собственность.

yabloko.ru /

Примечательно, что ранее Краснодарское отделение «Яблока» возглавлял скандально известный эколог Евгений Витишко — его избрали руководить подразделением в 2017 году, он выдвигался на выборы в краевой парламент.

Prt Scr vk.com / Евгений Витишко

Биография у него как для оппозиционера достойная — проникновение на территорию летней резиденции губернатора Александра Ткачева в 2013 году. Условная, а затем реальная судимость за вандализм и неповиновение властям (Витишко и его подельники сломали ограждающий резиденцию забор, нанеся оскорбительные надписи). Далее были статус «узника совести» от Amnesty International, трек-посвящение от группы Pussy Riot, свобода через три года, место главы регионального отделения, звание доверенного лица Григория Явлинского во время президентской кампании 2018 года. Этот заслуженный кубанский оппозиционер не попал в списки 2021 года и вообще не обозначает себя публично членом партии «Яблоко», занимаясь экологическими проблемами.

Безучастное присутствие

Что касается структур ФБК2 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ), в конфронтацию с которыми вошел Григорий Явлинский, сначала отказавшись включить в партийные списки поддерживаемых командой Навального кандидатов, а потом призвав сторонников программы Алексея Навального не голосовать за «Яблоко», то они были четыре года представлены в Краснодарском крае штабом (структурное подразделение ФБК; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ).

Подразделение поддержало зимние и весенние митинги 2021 года, в частности акцию с фонариками. Весной, после ликвидации штабов, глава краснодарского офиса Анастасия Панченко, как и многие другие руководители региональных структур, покинула Россию, назвав этот шаг вынужденным, а сам отъезд «длительным отпуском на неопределенное время».

Таким образом, условно демократические оппозиционные силы представлены сейчас на Кубани слабо. Сравнивая опыт предыдущих кампаний «Яблока» в крае, можно сделать вывод, что у кандидата, представляющего одну из старейших демократических партий России, мало шансов собрать хоть сколько-то голосов. Даже если это такой известный в оппозиционной среде персонаж, как Андрей Пивоваров.

Тем более, что на поддержку «Умного голосования» Леонида Волкова он может и не рассчитывать: даже если представить, что его выпустят из СИЗО и позволят вести предвыборную кампанию, математической вероятности противостоять кандидатам-единороссам у него нет. Плюс Волков не пойдет против собственной же директивы, велящей называть «Яблоко» партией предателей, пошедшей на сговор с властью.

Prt Scr twitter.com / @v_milov

В Петербурге Пивоваров еще мог бы провести яркую кампанию, отвлекая внимание от старых проверенных кадров, включая Вишневского, тогда как в Краснодаре он будет присутствовать лишь как свидетельство гуманности Явлинского и выступать живым символом поддержки политических заключенных, о чем «Яблоко» и заявило.

Неизвестно, как сам опытный активист, связанный с Михаилом Ходорковским, Пивоваров относится к роли «реквизита», что должен помочь партии Григория Явлинского изобразить настоящую борьбу в регионах. В свете его конфликта с командой Навального особо заметно, как лидеры оппозиции системной и несистемной готовы проиграть все и остаться никем в политике, только бы не уступить конкуренту из своего же политического лагеря и остаться при спонсорских средствах «на борьбу».

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.