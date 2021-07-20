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Аналитики Gracenote предрекли сборной России второе место в медальном зачете ОИ-2020

  /   Обновлено: 20 июля 2021 13:01
Олимпиада-2020 в Токио
Аналитики Gracenote предрекли сборной России второе место в медальном зачете ОИ-2020
Global Look Press  /  Daisuke Asauchi/AFLO

Токио, 20 июля. Эксперты американской аналитической компании Gracenote сделали прогноз на результат летних Олимпийских игр в Японии.

Аналитики Gracenote считают, что сборная России завоюет 68 медалей на предстоящих летних Олимпийских играх. По мнению экспертов, национальная команда займет второе место в общем зачете турнира. В Gracenote полагают, что российская сборная уступит лишь США. С точки зрения аналитиков, американские спортсмены завоюют 96 медалей разного достоинства. Места с третьего по пятое займут сборные Китая, Японии и Великобритании, считают эксперты Gracenote.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Турнир был перенесен на 2021 год из-за пандемии COVID-19. Сборная России, в состав которой вошли 335 олимпийцев, выступит на ОИ-2020 под флагом ОКР.

Ранее Международная федерация самбо (FIAS) получила полноценное признание Международного олимпийского комитета (МОК). Очередная сессия организации прошла в Токио.

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