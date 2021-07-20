Елена Проклова ответила раскритиковавшей ее скандальные признания Поплавской

Москва, 20 июля. Актриса Елена Проклова резко высказалась о коллеге Яне Поплавской, которая раскритиковала ее признания о домогательствах, пережитых в подростковом возрасте.

Елена Проклова не стала молчать после очередных выпадов в ее адрес после скандальных заявлений о пережитом харассменте. Под горячую руку знаменитости попала и Поплавская, которой не понравились грязные откровения коллеги.

«Яночка что ли никогда не занималась оральным сексом? Если нет, то жаль ее мужчин. Это у нее ко мне личная неприязнь. Почему стыдно и неприлично говорить о том, что было на самом деле?» — сказала 67-летняя актриса в эфире программы «Прямой эфир».

Поплавская жестко прошлась по Прокловой, заявив, что та потеряла всякое достоинство. Она считает, что знаменитости со своими признаниями нужно было идти не на федеральный канал, а к врачу.

В апреле Елена Проклова сделала громкое заявление. В студии программы Леры Кудрявцевой знаменитость сообщила, что стала жертвой домогательств. Она, будучи подростком, терпела «ухаживания» взрослого актера, который был очень известным человеком в мире кино. Имя своего «настойчивого поклонника» она не назвала. В Сети предположили, что речь идет о режиссере Олеге Табакове.