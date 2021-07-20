Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 13:59
13:56
Общество
Почти 20 развязок обновили на МКАД за десять лет
13:55
Общество
Накануне Олимпиады МОК одобрил изменение девиза Игр. События дня
13:54
Общество
Активисты из Тулы спасли историческую постройку
13:53
Армия
Способность российского «Циркона» устроить Армагеддон довела японцев до истерики
13:53
Экономика
Кабмин утвердил направления «зеленого» финансирования в России
13:51
Политика
Песков опроверг сообщения о стройке в Ново-Огарево
13:50
Политика
Путин заявил, что Россия готова развивать авиакосмическое сотрудничество со всеми странами
13:49
Технологии
Путин указал на большой потенциал российского авиастроения
13:48
Шоу-бизнес
Певица Глюкоза возмутила подписчиков слишком открытым купальником
13:47
Технологии
Путин анонсировал скорое начало эксплуатации самолета МС-21
Все новости

Диетолог назвала простейший метод профилактики изжоги
Общество
Диетолог назвала простейший метод профилактики изжоги
pexels.com  /  Polina Zimmerman

Вашингтон, 20 июля. Соблюдение простых правил позволит предотвратить изжогу, рассказала американский клинический диетолог Викки Петерсен.

Нижний пищевой сфинктер предотвращает попадание еды из желудка обратно в пищевод. Ослабление этой мышцы приводит к жжению в брюшной полости, а также может стать причиной проблем с пищеварением, предупредила диетолог.

Курение, лишний вес, стресс, чрезмерное употребление продуктов с высоким содержанием жира или кофеина чаще всего становятся причиной изжоги. Исключение этих факторов положительно скажется на состоянии желудочно-кишечного тракта. Тщательное пережевывание пищи, а также отказ от еды перед сном позволит не допускать неприятных ощущений в животе, заявила Петерсен.

Многие диетологи в жару советуют пить воду с добавлением лимонного сока, поскольку напиток хорошо утоляет жажду. Такое питье может спровоцировать изжогу и тошноту у людей с болезнями ЖКТ, предупредили специалисты.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Диетолог назвала простейший метод профилактики изжоги
профилактика диетолог изжога
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru