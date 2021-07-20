Диетолог назвала простейший метод профилактики изжоги

Вашингтон, 20 июля. Соблюдение простых правил позволит предотвратить изжогу, рассказала американский клинический диетолог Викки Петерсен.

Нижний пищевой сфинктер предотвращает попадание еды из желудка обратно в пищевод. Ослабление этой мышцы приводит к жжению в брюшной полости, а также может стать причиной проблем с пищеварением, предупредила диетолог.

Курение, лишний вес, стресс, чрезмерное употребление продуктов с высоким содержанием жира или кофеина чаще всего становятся причиной изжоги. Исключение этих факторов положительно скажется на состоянии желудочно-кишечного тракта. Тщательное пережевывание пищи, а также отказ от еды перед сном позволит не допускать неприятных ощущений в животе, заявила Петерсен.

Многие диетологи в жару советуют пить воду с добавлением лимонного сока, поскольку напиток хорошо утоляет жажду. Такое питье может спровоцировать изжогу и тошноту у людей с болезнями ЖКТ, предупредили специалисты.