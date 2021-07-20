В США рассказали, почему стелс-истребитель F-22 обречен на медленную смерть

Вашингтон, 20 июля. Американский стелс-истребитель F-22 Raptor обречен на медленную смерть, так как его главную проблему ВВС США решить не в состоянии, заявили американские эксперты.

Боевой самолет американских военно-воздушных сил F-22 является одной из немногочисленных крылатых машин пятого поколения, однако в Пентагоне все же решили досрочно закрыть программу его разработки еще в 2009 году, отказавшись от дальнейшего производства истребителей. Об этом написал военный эксперт из Соединенных Штатов Илай Фурман в своей статье для портала 19FortyFive, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей.

Истребитель обладает весьма впечатляющими характеристиками, однако есть одна весомая проблема, из-за которой F-22 будет лишь медленно умирать — высокая стоимость крылатой машины. Он напомнил, что самолет начал разрабатываться в США еще в 1980-х годах в качестве ответа на передовые советские истребители МиГ-29 и Су-27.

Испытания F-22 должны были начаться еще в 1997 году, а принятие его на вооружение планировалось на 2005 год, однако программа разработки самолета продвигалась с большим отставанием и значительным финансовым перерасходом, что выглядело весьма невыгодно на фоне проекта F/A-18E/F Super Hornet. Этот самолет создавался параллельно с Raptor, причем он был закончен в срок и смог показать свою эффективность уже во время вооруженного конфликта в Ираке.

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Стоимость истребителя вызвала жаркие споры между сторонниками и противниками F-22, так как она весьма высока, отметил автор материала. По его словам, в 2010 году за один такой самолет Пентагону приходилось выкладывать практически 370 миллионов долларов. Кроме того, некоторые военные чины в принципе подвергали сомнению необходимость в подобном технологичном истребителе завоевания господства в воздухе.

Перспективы возрождения программы F-22 в настоящий момент весьма туманны, считает Фурман. По его словам, перезапуск Raptor обернется для Вашингтона огромными расходами, а когда новые самолеты поступят в ВВС США, то американские соперники уже модернизируют свой авиационный потенциал, нивелируя возможности F-22. Эксперт добавил, что в настоящий момент 186 истребителей продолжают использоваться в войсках, медленно устаревая и умирая.

Ранее военный аналитик из США Дэвид Экс рассказал об экспортных перспективах новейшего российского одномоторного истребителя, презентация которого состоится в ходе авиасалона МАКС-2021. По его словам, самолет обретет успех на международном рынке вооружений.