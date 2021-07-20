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Пропавшего олимпийца из Уганды нашли живым в префектуре Миэ

  /   Обновлено: 20 июля 2021 13:01
Происшествия
Пропавшего олимпийца из Уганды нашли живым в префектуре Миэ
pixabay.com

Токио, 20 июля. Пропавший на сборах в японском городе Идзумисано тяжелоатлет находится на территории одной из японских префектур, сообщило агентство Киодо.

Один из находившихся на сборах в городе Идзумисано префектуры Осака спортсменов из Уганды не пришел на ПЦР-тестирование. После этого выяснилось, что из-за снижения мирового рейтинга его отстраняют от участия в Олимпийских играх.

Тяжелоатлет перед исчезновением оставил в номере записку, в которой сообщал, что будет искать работу в Японии, а также попросил передать его вещи жене. Установлено, что на ближайшей станции он купил билет на скоростной поезд до Нагои.

Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа. Ранее стало известно, что у двух спортсменов из Уганды диагностировали коронавирус.

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