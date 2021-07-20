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Пьяный пенсионер насмерть сбил отдыхающую на пляже женщину в Кузбассе
Происшествия
Пьяный пенсионер насмерть сбил отдыхающую на пляже женщину в Кузбассе
pixabay.com

Кемерово, 20 июля. Отдых на берегу реки закончился смертью для 31-летней жительницы Кемеровской области. Она оказалась под колесами автомобиля, которым управлял пьяный пенсионер.

Трагедия случилась на берегу реки Чумыш в Прокопьевском районе. Женщина в компании подруг загорала на пляже. В тот же момент 68-летний местный житель распивал возле реки спиртные напитки. Между ним и пострадавшей возник словесный конфликт, после которого мужчина сел за руль автомобиля и направил его в сторону отдыхающих.

В результате наезда автомобиля женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть пострадавшей.

Злоумышленник скрылся с места преступления, но благодаря работе оперативных сотрудников МВД его удалось задержать. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Однако семья погибшей не согласна с такой формулировкой. Родственники считают, что пенсионер намеренно убил девушку. Ведется расследование уголовного дела.

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убийство кемеровская область пляж
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