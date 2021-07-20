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Верховный суд оставил без изменений приговор по делу о смерти детей на Сямозере

  /   Обновлено: 20 июля 2021 13:06
Происшествия
Верховный суд оставил без изменений приговор по делу о смерти детей на Сямозере
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Петрозаводск, 20 июля. Верховный суд Карелии оставил без изменений оправдательный приговор по делу о смерти 14 детей в оздоровительном лагере на Сямозере.

Фигурантами уголовного дела по факту халатности являлись руководитель регионального управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио начальника надзорного ведомства Людмила Котович.

По версии следователей,обвиняемые знали о множестве нарушений в плане организации летнего отдыха, которые допустило руководство оздоровительного лагеря, но все же представители надзорного ведомства выдали ООО «Парк-отель «Сямозеро» документ, позволивший лагерю продолжить работу.

В марте 2021 года Петрозаводский городской суд вынес оправдательный приговор фигурантам уголовного дела. На постановление суда была подана апелляционная жалоба.

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