Верховный суд оставил без изменений приговор по делу о смерти детей на Сямозере

Петрозаводск, 20 июля. Верховный суд Карелии оставил без изменений оправдательный приговор по делу о смерти 14 детей в оздоровительном лагере на Сямозере.

Фигурантами уголовного дела по факту халатности являлись руководитель регионального управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио начальника надзорного ведомства Людмила Котович.

По версии следователей,обвиняемые знали о множестве нарушений в плане организации летнего отдыха, которые допустило руководство оздоровительного лагеря, но все же представители надзорного ведомства выдали ООО «Парк-отель «Сямозеро» документ, позволивший лагерю продолжить работу.

В марте 2021 года Петрозаводский городской суд вынес оправдательный приговор фигурантам уголовного дела. На постановление суда была подана апелляционная жалоба.