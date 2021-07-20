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Необходимость третьей прививки от COVID-19 для некоторых людей объяснил инфекционист
Общество
Необходимость третьей прививки от COVID-19 для некоторых людей объяснил инфекционист
pixabay.com

Баку, 20 июля. Некоторым категориям людей необходимо делать третью прививку от коронавируса, заявил главный инфекционист Минздрава Азербайджана Тайяр Эйвазов.

Известно, что люди старше 60 лет с хроническими заболеваниями обладают слабой иммунной системой. Третья доза вакцины от коронавируса способна усилить их иммунитет, объяснил он.

«Наблюдения показывают, что от двух доз вакцины эффект со временем может ослабевать. В некоторых случаях это может занять шесть месяцев и более», — цитирует его радио Sputnik.

По словам Эйвазова, у людей с хроническими заболеваниями эффект от вакцины сохраняется короткое время. Для того чтобы избежать заражения коронавирусом, им рекомендуют сделать третью прививку, добавил инфекционист.

Минздрав России объяснил, когда следует бить тревогу из-за температуры после прививки. В случае, если в течение двух дней после вакцинации у человека сохраняется повышенная температура тела, стоит немедленно обратиться к врачу.

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прививка эйвазов коронавирус COVID-19
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