Необходимость третьей прививки от COVID-19 для некоторых людей объяснил инфекционист

Баку, 20 июля. Некоторым категориям людей необходимо делать третью прививку от коронавируса, заявил главный инфекционист Минздрава Азербайджана Тайяр Эйвазов.

Известно, что люди старше 60 лет с хроническими заболеваниями обладают слабой иммунной системой. Третья доза вакцины от коронавируса способна усилить их иммунитет, объяснил он.

«Наблюдения показывают, что от двух доз вакцины эффект со временем может ослабевать. В некоторых случаях это может занять шесть месяцев и более», — цитирует его радио Sputnik.

По словам Эйвазова, у людей с хроническими заболеваниями эффект от вакцины сохраняется короткое время. Для того чтобы избежать заражения коронавирусом, им рекомендуют сделать третью прививку, добавил инфекционист.

Минздрав России объяснил, когда следует бить тревогу из-за температуры после прививки. В случае, если в течение двух дней после вакцинации у человека сохраняется повышенная температура тела, стоит немедленно обратиться к врачу.