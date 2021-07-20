«Единая Россия» предложила всем партиям подписать соглашение за безопасные выборы

Москва, 20 июля. Представители «Единой России» призвали все партии подписать соглашение о проведении безопасных выборов в условиях пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе политической силы.

Секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак заявил, что партия призвала всех кандидатов и организаторов избирательного процесса обеспечить граждан средствами индивидуальной защиты.

«Безусловно, выборы важны, но еще важнее — безопасность наших граждан», — сказал политик.

Парламентские выборы на территории России состоятся в сентябре 2021 года. Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой, что комиссия старается делать все в соответствии с рекомендациями РПН.