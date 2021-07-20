Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 13:58
13:56
Общество
Почти 20 развязок обновили на МКАД за десять лет
13:55
Общество
Накануне Олимпиады МОК одобрил изменение девиза Игр. События дня
13:54
Общество
Активисты из Тулы спасли историческую постройку
13:53
Армия
Способность российского «Циркона» устроить Армагеддон довела японцев до истерики
13:53
Экономика
Кабмин утвердил направления «зеленого» финансирования в России
13:51
Политика
Песков опроверг сообщения о стройке в Ново-Огарево
13:50
Политика
Путин заявил, что Россия готова развивать авиакосмическое сотрудничество со всеми странами
13:49
Технологии
Путин указал на большой потенциал российского авиастроения
13:48
Шоу-бизнес
Певица Глюкоза возмутила подписчиков слишком открытым купальником
13:47
Технологии
Путин анонсировал скорое начало эксплуатации самолета МС-21
Все новости

«Единая Россия» предложила всем партиям подписать соглашение за безопасные выборы

  /   Обновлено: 20 июля 2021 12:59
1841
Политика
«Единая Россия» предложила всем партиям подписать соглашение за безопасные выборы
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Москва, 20 июля. Представители «Единой России» призвали все партии подписать соглашение о проведении безопасных выборов в условиях пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе политической силы.

Секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак заявил, что партия призвала всех кандидатов и организаторов избирательного процесса обеспечить граждан средствами индивидуальной защиты.

«Безусловно, выборы важны, но еще важнее — безопасность наших граждан», — сказал политик.

Парламентские выборы на территории России состоятся в сентябре 2021 года. Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой, что комиссия старается делать все в соответствии с рекомендациями РПН.

Вернуться назад

Все новости / Политика / «Единая Россия» предложила всем партиям подписать соглашение за безопасные выборы
выборы единая россия турчак
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru