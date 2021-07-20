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Замглавы МИД РФ Вершинин обсудил с послом Египта эфиопскую плотину «Возрождение»
Весь мир
Замглавы МИД РФ Вершинин обсудил с послом Египта эфиопскую плотину «Возрождение»
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 20 июля. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин переговорил по телефону с египетским послом Ихабом Насром. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

Разговор произошел по просьбе Каира. Темой беседы стал кризис, возникший на фоне строительства эфиопской плотины «Возрождение» (Хидасэ).

«Состоялся обмен мнениями по вопросам российско-египетского взаимодействия в ООН, в том числе в контексте обсуждения в Совете Безопасности ситуации вокруг возведения ГЭС на Голубом Ниле», — заявили в министерстве.

Это уже второй разговор Вершинина и Насра за неделю. На встрече, прошедшей 16 июля, стороны обменялись мнениями по развитию событий на Ближнем Востоке и в Северной Африке и поговорили о проблеме эфиопской плотины.

Ранее власти Аддис-Абебы официально уведомили Каир о начале второго этапа заполнения водохранилища. Египтяне заявили, что категорически не приемлют подобные односторонние шаги. Действия восточноафриканского государства они считают нарушением соглашения о Декларации принципов, заключенного между соседствующими странами.

В свою очередь, 22 июня Судан официально обратился в СБ ООН с просьбой обсудить ситуацию вокруг эфиопской плотины. Внеочередное заседание состоялось в начале июля.

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россия египет вершинин хидасэ
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