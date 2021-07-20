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Денег Украина так и не увидела: экономист оценил переговоры США и ФРГ по «СП-2»
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Политика
Денег Украина так и не увидела: экономист оценил переговоры США и ФРГ по «СП-2»
Федеральное агентство новостей  / 

Вопрос инвестиций для Украины — ключевой. Формально Евросоюз предложил Киеву схему, аналогичную той, которая была озвучена на переговорах с Турцией и Польшей. Об этом в комментарии ФАН рассказал руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

США и Германия договорились

Ожидается, что Соединенные Штаты и Германия в ближайшие дни объявят о достижении соглашения по спорным вопросам, касающимся трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники.

«Ситуация выглядит хорошо», — заявил один из источников, говоря о текущих контактах между представителями властей США и ФРГ по теме трубопровода.

«Мы ожидаем, что эти переговоры позволят достичь решения в ближайшие дни», — добавил он.

Денег Украина так и не увидела: экономист оценил переговоры США и ФРГ по «СП-2»
Global Look Press  / Jens Büttner/ZB

По словам второго источника, США и ФРГ близки к заключению соглашения, которое позволит окончательно избежать введения Вашингтоном санкций против компании — оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.

Денег Украина так и не увидела

Как заметил Александр Разуваев, весной США приняли решение пока что не вводить санкции, поскольку это, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, противоречило бы их национальным интересам. При этом Вашингтон решил тогда применить ограничительные меры против ряда российских участников строительства газопровода.

«Единственным акционером Nord Stream 2 AG является «Газпром». Ключевым компонентом станет увеличение инвестиций США и ФРГ в экономику Украины, чтобы поддержать ее энергетический сектор, в том числе его переход на энергоэффективные технологии. Однако непонятно, намерены ли США и ФРГ задействовать государственные инвестиции или же привлечь к этому частный сектор», — пояснил Александр Разуваев.

Денег Украина так и не увидела: экономист оценил переговоры США и ФРГ по «СП-2»
Global Look Press  / Nord Stream AG

По его словам, вопрос инвестиций для Украины — ключевой. Формально Евросоюз предложил Украине схему, аналогичную той, которая была озвучена на переговорах с Турцией и Польшей. Она предполагает масштабные западные инвестиции под готовые рынки сбыта в Евросоюзе.

Однако денег Украина так и не увидела. Грубо говоря, Киеву нужно 20 млрд долларов инвестиций в год. При этом инвестиционный климат в этой стране намного хуже, чем в Польше и Турции. Государство — слабее, коррупция — выше, плюс замороженный конфликт на востоке страны. Не совсем ясно, будут деньги или нет. При этом даже если будут — существует достаточно большая вероятность, что их просто разворуют.

«Старт «Северного потока — 2» выглядит неизбежным. Сроки — конец августа или сентябрь. «Газпром», наконец, избавится от украинского транзита. Германия и Турция станут газовыми хабами Европы. Цена на газ сейчас превышает 400 долларов. При экспортной себестоимости — около 100 долларов. Акции «Газпрома» по-прежнему привлекательны для инвестиций. Фундаментально — лучшая фишка на российском рынке», — заключил Андрей Разуваев.

Строительство «Северного потока — 2» близится к окончанию: в начале июня технически завершилась укладка первой нитки, вторую могут достроить за полтора-два месяца.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020-й, который включал в себя введение санкций в отношении проекта.

Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

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