Певчих «убивает» медиаресурсы Навального в его отсутствие

Основной канал Алексея Навального в YouTube, последние ролики на котором размещались главой отдела расследований ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) Марией Певчих, столкнулся с резким падением числа подписчиков. По мнению бывшего юриста организации Виталия Серуканова, это связано с персональной активностью самой Певчих, которая неспособна управлять медиаресурсом должным образом.



Редакция ФАН обратила внимание на сводку, размещенную на веб-сайте Social Blade, который занимается отслеживанием статистики и аналитики соцсетей и видеохостингов. Судя по показателям прироста подписчиков, канал Навального переживает трудный период.

Prt Scr socialblade.com / social blade

Более детальная аналитика канала показывает, что главным образом спад приходится на май-июнь 2021 года. За это время YouTube-канал Навального суммарно потерял более 50 тыс. подписчиков. Также стоит обратить внимание на число просмотров публикуемых видеороликов. В этом направлении заметен несущественный рост, что, вероятно, имеет прямое отношение к публикации Певчих нескольких «расследований» за последние три недели.

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Столь высокое количество отписок от канала Навального говорит о явной потере заинтересованности аудитории в той работе, которую выполняют соратники оппозиционера в его отсутствие. При этом можно заметить, как Певчих, размещающая материалы на ресурсах оппозиционера, увеличила активность в социальных сетях. В личных блогах она в агрессивной форме комментирует то или иное событие и ссорится с аудиторией.

Так, в беседе с корреспондентом ФАН Серуканов указал, что Певчих не является профессионалом. Ее поведение вкупе с нерациональным подходом к ведению канала напрямую отражается на статистических показателях основного медиаресурса Навального.

«Человек рейдерским полузахватом прикарманил себе онлайн-ресурсы команды Навального. Как их использовать, что с ними делать, что хочет секта сторонников Навального, они толком не знают», — считает бывший юрист ФБК.

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«Никто сейчас не понимает настроений в секте Навального, поэтому с каналом вот такое фиаско. Потом отписок, кстати, будет еще больше. Это говорит о том, что Певчих похоронит секту Навального. Потому что ни она, ни британская разведка, на которую она работает, не понимают, как сейчас в отсутствие Навального этим распоряжаться», — резюмировал Серуканов.

Он подчеркнул, что в настоящий момент Певчих, предположительно, находится в Британии. В России соратница Навального практически не появлялась. По этой причине отсутствие общего понимания оппозиционной повестки становится очевидным.

Ранее ФАН рассказывал, что медиаактивность YouTube-канала «Навальный LIVE» упала на фоне отсутствия протестной повестки. Анализ информационного ресурса показал снижение вовлеченности аудитории в деятельность соратников Навального и, как следствие, сокращение прироста новых подписчиков.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.