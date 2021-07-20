Красивые, здоровые, блестящие волосы ― неотъемлемая часть нашего образа. Как бы тщательно мы не выбирали одежду, какое внимание не уделяли бы макияжу, выглядеть по-настоящему хорошо с безжизненными, тусклыми, нездоровыми волосами — невозможно. Их внешний вид, без сомнения, один из показателей здоровья в целом, как и состояние кожи и ногтей.

Как и кожа, волосы у всех разные: густые и тонкие, сухие и нормальные. Поэтому и уход за ними должен быть разным. Многим кажется, что это всего лишь маркетинговый ход, который влияет в том числе на стоимость средств, но это не совсем так. Сегодня подробно поговорим о шампунях для жирных волос. Какие они бывают, какой у них состав и как он поможет их выбрать ― разбираем в этой статье.

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Почему волосы становятся жирными

Волос состоит из белка (бóльшая часть), липидов, воды и пигмента. Структура волоса включает кутикулу (внешний защитный слой), корковое и мозговое вещество. Прямо под кожей, рядом с мышцей, приподнимающей волос, находится сальная железа. Выделение жира ― естественный процесс, поэтому сам факт, что пряди становятся жирными, говорит о том, что в организме все работает так, как должно. Природой предусмотрено, что кожный жир защищает волосы и кожу головы от внешних воздействий.

Правда, бывает так, что железа выделяет слишком много жира. Волосы очень быстро становятся грязными, тусклыми, теряют объем и вообще выглядят неопрятно. Есть даже случаи, когда люди моют голову на ночь, а утром голова снова выглядит засаленной. Такое бывает как у женщин, так и у мужчин. Последним, пожалуй, особенно некомфортно, ведь длинные локоны в крайнем случае можно убрать в прическу, а большинство мужских стрижек такого не предполагают.

Однако переживать не стоит! Специалисты сходятся во мнении, что это не самая критичная ситуация. Гораздо сложнее обстоит дело с сухими, безжизненными, поврежденными волосами. Исключив серьезные причины слишком активной работы сальных желез (гормональный сбой, неправильное питание, проблемы с щитовидной железой или печенью), можно смело приступать к выбору шампуня для жирных волос.

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Главное ― баланс

Поскольку в самом начале мы определили, что надпись «для жирных волос» ― это не всегда маркетинг и обман, то выбираем все-таки то средство, которое для этого типа волос подходит больше. Если сальные железы работают очень активно, то даже средство для нормальных и жирных волос необходимого эффекта не даст, не стоит тратить на него деньги.

Помимо естественной функции очищения шампунь для ухода за жирными волосами способствует снижению активности сальных желез и придает локонам объем и блеск. Шампуни с большим количеством питательных веществ, например натуральных масел, точно не подойдут. На что еще стоит обратить внимание?

Самый первый вопрос к любому очищающему средству касается поверхностно-активных веществ, тех самых ПАВов, против которых воюют приверженцы всего натурального и максимально экологичного. Именно поверхностно-активные вещества очищают кожу головы. В контакте с водой они образуют обильную пену, что позволяет как следует промыть голову — от самых корней и по всей длине. Если следовать обывательской логике, то чем больше жира, тем сильнее, жестче должно быть средство. Иначе как справиться с избытком жира, роговых чешуек и внешних загрязнений (пыли и средств для укладки)?

Однако слишком агрессивные ПАВы могут привести к обезвоживаю кожи головы, что станет сигналом для сальных желез работать еще активнее. И тогда мы достигнем противоположного эффекта. Поэтому, собираясь покупать средство для ухода за волосами, следует ориентироваться на те, в составе которых более мягкие ПАВы, такие как Sodium Laureth Sulfate (встречается наиболее часто), более редкие TEA Layril Sulfate и TEA Layreth Sulfate. Будьте готовы, что вам придется поискать свой вариант.

Кроме очищения нужно как-то сдержать активность сальных желез. В этом помогут растительные и природные компоненты в составе. Например, экстракт крапивы. Он успокаивает кожу головы, немного замедляет выработку жира, придает объем. Кроме того, снимает статическое электричество ― одна из самых неприятных проблем, особенно зимой и на длинных локонах, когда они постоянно подвергаются стрессу из-за разницы температур в помещениях и на улице. Крапива часто дополняет составы средств от облысения и не дает образоваться перхоти. Словом, настоящая палочка-выручалочка.

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Кроме крапивы обращайте внимание на наличие экстракта коры дуба (он действительно подсушивает, поэтому самостоятельно заваривать кору дуба и слишком часто использовать такой отвар не рекомендуется), экстракта мать-и-мачехи, березовых почек, шалфея.

Хорошо справляются с регулировкой работы сальных желез экстракты бергамота и лимона. Широко применяемые экстракты ромашки, лаванды и чайного дерева успокоят и освежат кожу головы, локоны будут более мягкими, послушными. Выдержки хвойных деревьев, например кедра или сосны, прекрасно справляются с уменьшением выделения кожного жира.

Как было отмечено, нельзя забывать и об увлажнении кожи головы. Для этого в средства по уходу за жирными волосами добавляют глицерин, пантенол, лецитин и другие компоненты, удерживающие влагу.

Сера, которая способствует выработке коллагена и кератина, а также цинк, который предотвращает появление перхоти, алопецию, возвращает им блеск и силу, также очень важны для поддержания баланса кожи головы и волос.

А как же сухие кончики?

Есть мнение, что до конца справиться с проблемой сухих кончиков при жирных корнях невозможно. Все, что вы делаете для поддержания баланса кожи головы и корней, плохо сказывается на кончиках. Однако все-таки кое-что сделать можно и если не устранить, то хотя бы уменьшить этот неприятный эффект.

Не нужно мыть голову слишком часто и дважды наносить шампунь. Поверьте, вполне достаточно одного раза.

Не мойте голову слишком горячей и слишком холодной водой. Резкие перепады температуры никаким волосам не идут на пользу, а проблемным тем более.

Регулярно состригайте кончики.

Избегайте по возможности сушки феном, использования различных плоек, утюжков и щипцов. Все эти девайсы работают по большей части с основной длиной и кончиками, что только усугубит ситуацию.

Некоторые специалисты советуют использовать масла и кондиционеры отдельно для кончиков. Однозначного мнения нет, поэтому вам придется проверить эффективность на собственном опыте. Если масло помогает вам с уходом за кончиками и не загрязняет основную длину ― значит, вы нашли то, что нужно.

Универсальный, но важный совет: не ложитесь спать с мокрыми волосами. Это сводит на нет все мытье головы и вообще очень вредно. Если у вас стоит выбор: сушить голову феном или лечь спать сразу после душа, лучше высушите феном.

Лучшие шампуни для жирных волос: рейтинг ФАН

Natura Siberica шампунь Объем и баланс

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Признанная российская марка косметики Nature Siberica готова предложить сразу несколько продуктов для ухода за жирными волосами, быстро теряющими свежий вид. Один из наиболее эффективных шампуней в их линейке ― на основе кедрового стланика и арктической малины. Кедровый стланик ― многофункциональное лекарственное растение. Обладает целым рядом свойств, начиная с антисептического и обезболивающего и заканчивая противоцинготным. В сочетании с арктической малиной способствует сохранению баланса кожи головы, придает объем, снимает статическое электричество.

Средняя стоимость — 299 рублей.

Estel Professional шампунь Otium Unique

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Профессиональный шампунь для жирной кожи головы и сухих волос. Увлажняет кожу головы и восстанавливает структуру волоса. В основе состава — экстракт аира болотного, многолетняя трава, растущая преимущественно в болотистой местности. Аир болотный широко используется и в народной и в традиционной медицине. Укрепляет корни, стимулирует рост и придает объем. Препятствует образованию перхоти и раздражению кожи.

Средняя стоимость — 495 рублей.

Vichy шампунь Dercos Oil Control

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Шампунь для ухода за жирными волосами и кожей головы регулирует распределение кожного жира, препятствуя его чрезмерной выработке. Делает волосы сильными и объемными, облегчает расчесывание и укладку. Салициловая кислота успокаивает раздраженную кожу.

Средняя стоимость — 862 рубля.

Alerana шампунь для жирных и комбинированных волос

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Средство для жирных и комбинированных волос. В составе — экстракты крапивы и чайного дерева, которые сдерживают выработку кожного сала, освежают, снимают воспаление и раздражение кожи, не позволяя прядям выглядеть засаленными и тусклыми. Касторовое масло деликатно работает с сухими кончиками, чтобы они не были ломкими и не секлись.

Средняя стоимость — 440 рублей.

DNC шампунь для жирных волос

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Шампунь для ухода за жирными волосами на основе экстрактов крапивы и репейника. Укрепляет корни и разглаживает по всей длине. Гиалуроновая кислота увлажняет кожу головы, не позволяя сальным железам работать в усиленном режиме.

Средняя стоимость — 355 рублей.

Savage&Herbs Мужской травяной шампунь для жирных волос

Мужской шампунь на основе экстракта крапивы для ухода за жирными волосами. Успокаивает кожу головы, препятствует образованию перхоти и шелушению. Сохраняет эффект чистых волос надолго.

Средняя стоимость — 469 рублей.

Dessange шампунь Белая глина

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Шампунь-регулятор для волос, жирных у корней и сухих на кончиках. Содержит белую глину, в которой есть необходимые цинк, магний, калий и другие микроэлементы. Защищает волосы и кожу от загрязнения и воздействия извне. Смягчает ломкие и сухие кончики. Эффективное оздоровление волос надолго.

Средняя стоимость — 783 рубля.