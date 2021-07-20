Приянка Чопра отметила день рождения в двух купальниках

Лондон, 20 июля. Мисс мира — 2000 и актриса индийского происхождения Приянка Чопра празднует сегодня свой 39-й день рождения, пишет Elle.

Праздник актриса отметила скромно, но со вкусом. Пиршеств она не устраивала: провела этот день с любимым мужем — Ником Джонасом.

В Instagram звезда поделилась несколькими фотографиями. Один из нарядов именинницы свел с ума поклонников. Речь идет о красном слитном купальнике с ажурной линией декольте, превратившем голливудскую и болливудскую звезду в pin-up-модель.

Несмотря на то что Приянка давно живет в Лондоне и праздник отмечала там же, ощущение складывается такое, будто она находится на заднем дворе калифорнийского поместья.

Она подписала фотографию, поблагодарив своего супруга за все, что он для нее делает.

«Спасибо, @nickjonas, за то, что сделал этот день таким особенным», — написала она.

На другом снимке Чопра запечатлена в другом пляжном образе. Актриса снова надела закрытый купальник, но в этот раз черного цвета с авангардными вставками. Элемент одежды подчеркнул изумительную фигуру Приянки и позволил поклонникам увидеть новую татуировку актрисы, выполненную в стиле new age на внутренней стороне бицепса левой руки.