Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 12:28
12:25
Общество
Роспотребнадзор предупредил о риске заражения после купания в море
12:21
Происшествия
Интернет-тролль разыграл жителей Тулы
12:20
Наука
Ученые сравнили кабанов с «мини-тракторами» из-за выделения углекислого газа
12:19
Экономика
Вице-премьер РФ Хуснуллин спрогнозировал повышение ипотечной ставки
12:17
Общество
Депутат Вострецов привился от COVID-19 и призвал россиян к вакцинации
12:12
Общество
Молочница во рту может быть признаком сахарного диабета
12:12
Шоу-бизнес
Полине Гагариной напророчили рождение третьего ребенка
12:10
Происшествия
Житель Сочи надругался над школьницей в Подмосковье
12:10
Общество
Переселенцы из аварийного жилья в Прикамье смогут покупать квартиры без рисков
12:09
Общество
Врач назвала механизм выбора вакцины для повторной прививки от коронавируса
Все новости

Ученые сравнили кабанов с «мини-тракторами» из-за выделения углекислого газа

  /   Обновлено: 20 июля 2021 12:20
Наука
Ученые сравнили кабанов с «мини-тракторами» из-за выделения углекислого газа
pixabay.com  /  Paul_Henri

Москва, 20 июля. Обитающие во всем мире дикие свиньи ежегодно производят 4,9 млн тонн углекислого газа. Показатель сравним с объемом, который выделяют 1,1 млн автомобилей.

Внимание на этот факт обратили специалисты из Австралии, Новой Зеландии и Соединенных Штатов. Результаты проведенного исследования опубликованы в профильном издании Global Change Biology.

По словам исследователей, кабаны оказывают влияние на окружающую среду в то время, когда ищут еду. Животные вспахивают почву и высвобождают углекислый газ, который в ней содержится. Дикие свиньи словно «живые мини-тракторы», считает ведущий автор научной работы Кристофер О’Брайан.

«Поскольку почва содержит почти в три раза больше углерода, чем атмосфера, даже небольшая его доля, выделяясь из почвы, может ускорить изменение климата», — объяснил специалист.

Российские леса — спасение от климатически изменений, считают ученые из австрийского Международного института прикладных исследований. Их биологическая масса выросла на 40% с 1988 года.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Ученые сравнили кабанов с «мини-тракторами» из-за выделения углекислого газа
машины кабан углекислый газ
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru