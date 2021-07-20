Ученые сравнили кабанов с «мини-тракторами» из-за выделения углекислого газа

Москва, 20 июля. Обитающие во всем мире дикие свиньи ежегодно производят 4,9 млн тонн углекислого газа. Показатель сравним с объемом, который выделяют 1,1 млн автомобилей.

Внимание на этот факт обратили специалисты из Австралии, Новой Зеландии и Соединенных Штатов. Результаты проведенного исследования опубликованы в профильном издании Global Change Biology.

По словам исследователей, кабаны оказывают влияние на окружающую среду в то время, когда ищут еду. Животные вспахивают почву и высвобождают углекислый газ, который в ней содержится. Дикие свиньи словно «живые мини-тракторы», считает ведущий автор научной работы Кристофер О’Брайан.

«Поскольку почва содержит почти в три раза больше углерода, чем атмосфера, даже небольшая его доля, выделяясь из почвы, может ускорить изменение климата», — объяснил специалист.

Российские леса — спасение от климатически изменений, считают ученые из австрийского Международного института прикладных исследований. Их биологическая масса выросла на 40% с 1988 года.