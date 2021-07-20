Вице-премьер РФ Хуснуллин спрогнозировал повышение ипотечной ставки

Москва, 20 июля. Повышение ипотечной ставки по итогам текущего года может произойти из-за удорожания льготной ипотеки и повышения ключевой ставки ЦБ, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

На данный момент ставка Банка России составляет 5,5%, для расчета ипотечной ставки к ней добавляется 1,5–2,5%. Учитывая, что в первом полугодии была достаточно невысокая ставка, среднегодовой показатель по стране будет на уровне выше 7%. В 2020 году было зафиксировано значение в 7% и 6,5%, но в 2021-м вырастет, приводит прогноз Хуснуллина «ФедералПресс».

По итогам декабря прошлого года средневзвешенная ипотечная ставка составила 7,36%, следует из данных ЦБ.

Правительство РФ ранее продлило программу льготной ипотеки на новостройки еще на год — до 1 июля 2022 года. Максимальная ставка по ней будет повышена с 6,5% до 7% годовых. В ходе июльского заседания Центробанк может повысить ключевую ставку на 0,25–1%.

Объем выданной ипотеки в нынешнем году может увеличиться до 4,6–4,8 трлн рублей. Ожидается, что россияне оформят 1,8–1,9 млн кредитов на жилье.