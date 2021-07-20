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Молочница во рту может быть признаком сахарного диабета
Общество
Молочница во рту может быть признаком сахарного диабета
pixabay.com  /  BELEN LOPEZ

Москва, 20 июля. Некоторые неприятные изменения в полости рта могут быть признаком развития сахарного диабета второго типа, предупредили врачи.

Недостаток инсулина в организме может увеличивать уровень сахара в крови. Изменение этого показателя способно негативно сказываться на состоянии зубов, десен и всей полости рта. Появление нехарактерного налета на языке, молочницы, жжения во рту или дисфункции слюнных желез может указывать на развитие опасного заболевания, констатировали врачи.

Увеличение околоушных желез также считается малоизвестным симптомом нарушения уровня сахара в крови. Такое изменение приводит к сухости слизистых оболочек, которая может спровоцировать развитие стоматита или кариеса.

Пациентам с диабетом второго типа необходимо тщательно следить за своим питанием. Углеводы расщепляются в организме до глюкозы, поэтому их употребление стоит ограничить. Цельнозерновые крупы, овощи, грибы, бобовые и яйца отлично подойдут для завтрака людей с таким заболеванием, выяснили американские врачи.

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