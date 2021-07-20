Полине Гагариной напророчили рождение третьего ребенка

Москва, 20 июля. Победительница второго сезона «Фабрики звезд» Полина Гагарина получила неожиданное предсказание. Звездочет напророчил ей рождение третьего ребенка.

Певица стала гостьей гимнастки и ведущей Ляйсан Утяшевой в ее YouTube-шоу «Дерзкая готовка». Знаменитости вместе делали маску для лица и общались на личные темы.

Во время беседы Гагарина призналась, что верит в астрологию. Более того, исполнительница хита «Спектакль окончен» даже ходит к собственному звездочету. Утяшева отнеслась к рассказу гостьи скептично, поскольку в гимнастике ее с детства учили полагаться на собственные силы. Ведущая уточнила у певицы, что именно ей предсказывал эксперт по астрологии.

«Звездочет сказал, что третьему ребенку быть!» — сообщила победительница «Фабрики звезд — 2», у которой уже есть сын и дочь.

При этом Гагарина призналась, что пока не планирует снова беременеть, поскольку переживает за фигуру. Артистке хотелось бы еще немного побыть стройной, пишет «Вечерняя Москва». Если бы ребенок появлялся на свет сразу после наступления беременности, то певица, по ее словам, была бы готова родить хоть десять детей.

Полина Гагарина рассказывала, что помогает ей поддерживать себя в форме. Например, певица пользуется услугами повара, который готовит ей вкусную и полезную пищу.