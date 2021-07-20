Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 12:28
12:25
Общество
Роспотребнадзор предупредил о риске заражения после купания в море
12:21
Происшествия
Интернет-тролль разыграл жителей Тулы
12:20
Наука
Ученые сравнили кабанов с «мини-тракторами» из-за выделения углекислого газа
12:19
Экономика
Вице-премьер РФ Хуснуллин спрогнозировал повышение ипотечной ставки
12:17
Общество
Депутат Вострецов привился от COVID-19 и призвал россиян к вакцинации
12:12
Общество
Молочница во рту может быть признаком сахарного диабета
12:12
Шоу-бизнес
Полине Гагариной напророчили рождение третьего ребенка
12:10
Происшествия
Житель Сочи надругался над школьницей в Подмосковье
12:10
Общество
Переселенцы из аварийного жилья в Прикамье смогут покупать квартиры без рисков
12:09
Общество
Врач назвала механизм выбора вакцины для повторной прививки от коронавируса
Все новости

Полине Гагариной напророчили рождение третьего ребенка
Шоу-бизнес
Полине Гагариной напророчили рождение третьего ребенка
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 20 июля. Победительница второго сезона «Фабрики звезд» Полина Гагарина получила неожиданное предсказание. Звездочет напророчил ей рождение третьего ребенка.

Певица стала гостьей гимнастки и ведущей Ляйсан Утяшевой в ее YouTube-шоу «Дерзкая готовка». Знаменитости вместе делали маску для лица и общались на личные темы.

Во время беседы Гагарина призналась, что верит в астрологию. Более того, исполнительница хита «Спектакль окончен» даже ходит к собственному звездочету. Утяшева отнеслась к рассказу гостьи скептично, поскольку в гимнастике ее с детства учили полагаться на собственные силы. Ведущая уточнила у певицы, что именно ей предсказывал эксперт по астрологии.

«Звездочет сказал, что третьему ребенку быть!» — сообщила победительница «Фабрики звезд — 2», у которой уже есть сын и дочь.

При этом Гагарина призналась, что пока не планирует снова беременеть, поскольку переживает за фигуру. Артистке хотелось бы еще немного побыть стройной, пишет «Вечерняя Москва». Если бы ребенок появлялся на свет сразу после наступления беременности, то певица, по ее словам, была бы готова родить хоть десять детей.

Полина Гагарина рассказывала, что помогает ей поддерживать себя в форме. Например, певица пользуется услугами повара, который готовит ей вкусную и полезную пищу.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Полине Гагариной напророчили рождение третьего ребенка
звезды гагарина певица
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru