Врач назвала механизм выбора вакцины для повторной прививки от коронавируса

Санкт-Петербург, 20 июля. Правила выбора препарата для ревакцинации от коронавируса назвала доктор медицинских наук Сусанна Харит.

Изначально медики считали, что при повторной прививке от коронавируса менять препарат на другой не следует. Россиянам советовали ставить ту же вакцину, что и в первый раз. Однако последние эксперименты, проводимые в Европе, доказывают безопасность сочетания двух вакцин, отметила Харит.

«Результаты неплохие. И меньше реакций, чем, когда две одинаковых, и более высокий иммунитет», — заявила она в эфире канала «78».

При этом Харит отметила, что российские ученые еще не закончили проводить исследования по смешиванию двух вакцин. В связи с этим россиянам пока что советуют не менять препарат для повторной прививки.

В последнее время коронавирусная инфекция начала массово поражать детей и подростков. В связи с этим, по мнению Харит, вакцинация этих групп населения является особенно актуальной.