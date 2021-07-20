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Житель Сочи надругался над школьницей в Подмосковье
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Житель Сочи надругался над школьницей в Подмосковье
pixabay.com  / 

Лобня, 20 июля. Житель Сочи надругался над двенадцатилетней дочерью своей близкой знакомой. Как стало известно ФАН, мужчину задержали по горячим следам и отправили за решетку.

В Подмосковье 59-летний мужчина совратил 12-летню дочь женщины, с которой проживал в одной квартире. Об этом узнала 36-летняя мать ребенка и 18 июля обратилась с заявлением к стражам порядка.

Силовики сразу же включились в работу и задержали по горячим следам жителя Лазаревского района города Сочи.

«О творящихся безобразиях маме рассказала пострадавшая девочка, — сообщил ФАН источник в правоохранительных органах. —Она пояснила, что извращенец за секс покупал ей различные сладости. Первый половой контакт был совершен еще в августе 2020 года и издевательства периодически продолжались до последнего времени».

Стражи порядка по данному факту возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»

Сейчас подозреваемый в педофилии находится в местном изоляторе временного содержания согласно статье 91 УПК Российской Федерации, которая регламентирует основания для задержания гражданина. Если вина сочинца будет доказана в суде, то ему грозит до двадцати лет лишения свободы.

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