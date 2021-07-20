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ЕР разработала меры по снижению цен на «борщевой набор»
Экономика
ЕР разработала меры по снижению цен на «борщевой набор»
pixabay.com  /  James_Maynard

Москва, 20 июля. Партия «Единая Россия» (ЕР) разработала меры по снижению цен на сезонные продукты, входящие в так называемый борщевой набор.

В рамках реализации инициативы было проведено совещание с членами Правительства РФ, представителями торговых сетей и главами регионов. Там были высказаны предложения по удешевлению продовольствия, а также сформирована рабочая группа. Первые итоги ее деятельности планируется подвести через две недели. Уже проведен мониторинг цен во всех субъектах, власти которых заинтересованы в стабилизации ситуации.

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак призвал добиться снижения стоимости не только капусты, лука, картофеля, моркови и свеклы, но также помидоров и огурцов, сообщает «ФедералПресс».

Еще одним направлением работы кабмина по поддержке населения является льготное кредитование индивидуального жилищного строительства. Программа должна быть запущена до конца текущего года.

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единая россия турчак борщевой набор ценны на продукты
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