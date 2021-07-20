Танкисты российской 201-й военной базы прибыли на учения у границы с Афганистаном

Екатеринбург, 20 июля. Военнослужащие российской 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, прибыли для проведения учений на полигон Харб-Майдон у границы с Афганистаном.

Как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа, для участия в маневрах танкисты совершили 200-километровый марш.

«В ходе марша экипажи танков Т-72 отработали вопросы боевого охранения колонн, преодоление условно зараженных участков местности, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации «противника», — указывается в сообщении.

На данный момент на полигон переброшено около 50 танков. Однако пока неизвестно, сколько всего военных будут участвовать в учениях.

Ранее командующий войсками ЦВО Александр Лапин заявлял, что Вооруженные силы России, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии проведут совместные маневры на границе с Афганистаном.