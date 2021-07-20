Манукян посоветовал Порошенко «подлечиться» в ответ на его обещание «вернуть» Крым

Украинским психиатрам уже давно пора надеть на Петра Порошенко смирительную рубашку и подлечить. Так на обещание бывшего президента Украины вернуть Крым в состав государства отреагировал блогер, политолог и общественный деятель Вадим Манукян.

Напомним, 20 июля Петр Порошенко на своих страницах в соцсетях в честь исламского праздника Курбан-байрам заявил, что Крым уже через год войдет в состав Украины. Он обратился к крымским татарам и «всем украинским мусульманам» и добавил, что верит в скорое «возвращение Крыма домой».

«Мне кажется, пора уже на Порошенко надеть смирительную рубашку. Нельзя же его так долго без должного медицинского ухода держать. На мой взгляд, человек просто мучается навязчивыми идеями. Теперь российский Крым отобрать собрался. В психушках Наполеонов хоть отбавляй, ему не будет там скучно. Надеюсь, украинские психиатры прислушаются к моему совету и подлечат Петра Алексеевича», — прокомментировал заявление Порошенко Вадим Манукян.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Блогер предложил «привести в порядок» и нынешнего президента Украины, а вместо него назначить главой государства Дмитрия Разумкова.

«Кстати, там (в психбольнице. — Прим. ФАН) и Зеленского заодно в порядок привести стоило бы, чтобы два раза не вставать. А на время их лечения можно спикера Верховной рады Разумкова главой государства поставить. У него голова варит получше, различными психическими расстройствами он, на мой взгляд, не страдает», — заявил Манукян.

Член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров ранее назвал Порошенко «известным фантазером», который регулярно это доказывает. По словам российского сенатора, украинский политик, видимо, готовится к президентской гонке.