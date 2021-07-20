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Пушков объяснил, почему заигрывания Украины с Китаем дорого обойдутся Киеву
Политика
Пушков объяснил, почему заигрывания Украины с Китаем дорого обойдутся Киеву
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 20 июля. Заигрывания Украины и Китая дорого обойдутся Киеву в отношениях с западными партнерами, заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков.

По словам сенатора, президент США Джо Байден пытается сплотить «альянс демократий» против Пекина, поэтому политика Украины в отношении КНР никак не вписывается в эту стратегию. Своими действиями Киев только раздражает Вашингтон и Брюссель, добавил Пушков.

Он подчеркнул, что Украина может столкнуться с последствиями, пытаясь шантажировать Запад отношениями с Китаем.

Алексей Пушков уже комментировал возможные отношения Киева и Пекина. По его мнению, Китай не рассматривает нынешнюю украинскую власть как надежного партнера.

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украина китай пушков
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