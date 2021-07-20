Минприроды не ожидает дефицита товаров из-за инициативы об утилизации отходов

Москва, 20 июля. Заявление российских ретейлеров о возможной нехватке товаров в магазинах из-за вступления в силу инициативы об утилизации отходов опровергли в Минприроды.

В ведомстве отметили, что уже более четырех лет в стране действует ответственность производителей за утилизацию товаров и упаковки.

«Минприроды призывает не пугать россиян пустыми полками», — сообщается в заявлении.

Разработанный министерством проект закона предполагает расширенную ответственность производителей за будущую утилизацию товаров и их упаковки. В письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) на имя главы Минприроды Александра Козлова сообщается о рисках данной инициативы. Отмечается, что из-за нее может сократиться ассортимент в магазинах.