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Роспотребнадзор оценил риск смерти от индийского штамма коронавируса

  /   Обновлено: 20 июля 2021 12:23
Общество
Роспотребнадзор оценил риск смерти от индийского штамма коронавируса
pixabay.com

Москва, 20 июля. Индийский штамм коронавируса отличается большей патогенностью, но это одно не влияет на риск смерти от заболевания, заявил эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов.

Эта мутация коронавируса быстрее распространяется и обладает меньшим инкубационным периодом, чем другие разновидности коронавируса. Кроме того, индийским штаммом чаще всего заражаются люди в возрасте 14-29 лет, обратил внимание ученый.

Несмотря на высокую патогенность этой мутации коронавируса, такое заболевание не влияет на вероятность смертельного исхода. По словам Горелова, уровень смертности среди пациентов с COVID-19 в 2020 году был гораздо выше, чем в аналогичном периоде текущего года.

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