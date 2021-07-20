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Депутат Вострецов привился от COVID-19 и призвал россиян к вакцинации
Общество
Депутат Вострецов привился от COVID-19 и призвал россиян к вакцинации
Федеральное агентство новостей  / 

Санкт-Петербург, 20 июля. Депутат Госдумы Сергей Вострецов сделал прививку от коронавируса. Об этом он рассказал корреспонденту ФАН.

Вострецов посетил Николаевскую больницу в Петербурге, чтобы проверить, как происходит вакцинация горожан от коронавируса. Политик и сам сделал прививку от COVID-19. Парламентарий призвал россиян активно прививаться, чтобы остановить распространение смертельно опасного заболевания.

«Сам привился и всех призываю», — сказал он.

Депутат Вострецов привился от COVID-19 и призвал россиян к вакцинации
Сергей Вострецов  / 

Вострецов не уточнил, каким препаратом привился. По его мнению, все российские вакцины являются высокоэффективными, но при выборе того или иного препарата лучше проконсультироваться с врачами.

Ранее в Москве выявили минимальное число заражений COVID-19 с начала июня. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что устойчивый спад заболеваемости коронавирусом наблюдается в столице уже несколько дней. По его мнению, временное введение QR-кодов и массовая вакцинация горожан позволили прийти к положительной динамике по коронавирусу в городе.

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