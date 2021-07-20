Режиссер «Игры престолов» поработает над сериалом по «Интервью с вампиром»

Лос-Анджелес, 20 июля. Телеканал AMC снимет сериал по роману «Интервью с вампиром». Режиссером первых эпизодов станет Алан Тейлор, который работал над «Игрой престолов».

AMC купил права на книги американской писательницы Энн Райс. «Интервью с вампиром» входит в цикл произведений «Вампирские хроники». Именно по этой книге был снят знаменитый фильм с Томом Крузом, Брэдом Питтом и Кирстен Данст.

Тейлор, который снял несколько эпизодов не только «Игры престолов», но и «Клана Сопрано», выступит продюсером первого сезона. Кроме того, режиссер поставит два первых эпизода сериала по «Интервью с вампиром», пишет Variety.

Ранее появились другие подробности о новом проекте AMC. Для начала канал планирует выпустить восемь эпизодов. Ожидается, что премьера сериала по книге Энн Райс состоится в 2022 году.