Как Россия сможет заработать на Севморпути и не опасно ли такое начинание

Северный морской путь уже через 10 лет станет одной из главных транспортных артерий России. О таких планах 19 июля сообщил помощник президента РФ Андрей Белоусов в ходе заседания совета по стратегическому развитию и проектам с участием главы государства Владимира Путина.

Почему Севморпуть столь важен для поддержания транспортной связности России? На какие уступки готова пойти наша страна, чтобы обеспечить быстрое развитие этого транспортного коридора? Об этом — в материале ФАН.

Свой собственный или общий?

Главную дилемму текущего этапа развития Северного морского пути (СМП) достаточно лаконично сформулировал президент Владимир Путин, сказав:

«Министр транспорта выступил с инициативой, направил бумагу соответствующую, внести изменения, поправки в нашу национальную нормативную базу по регулированию движения по Северному морскому пути с тем, чтобы она полностью соответствовала нашим обязательствам в рамках международных правовых актов».

Global Look Press / Kremlin Pool

«Я думаю, что это нужно сделать, я считаю, что нужно поддержать, и прошу правительство подключиться, подготовить эти предложения и внести как можно быстрее в парламент после того, как он будет сформирован», — добавил он, выступая в понедельник на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Что же отличает Севморпуть от других подобных маршрутов, пролегающих вблизи территориальных вод других стран?

Северный морской путь определен законодательством России в качестве «исторически сложившейся национальной единой транспортной коммуникации России в Арктике». Во времена СССР Севморпуть был закрыт для прохода иностранных судов. Это принципиальное ограничение было снято только в 1991 году.

Впрочем, ограничения на проход военных кораблей сохранились. Иностранные военные должны уведомлять Россию о планах пройти через СМП за 45 дней, брать на корабли российских лоцманов, а также сообщать название корабля или судна, его основные параметры, воинское звание и фамилию капитана.

А вот иностранный торговый флот Россия, наоборот, готова привлекать для перевозок по Севморпути. Так, в 2012 году принят федеральный закон, которым предусмотрен ряд мер по развитию СМП, в том числе создание администрации Северного морского пути в форме федерального государственного казенного учреждения. После своего создания администрация выступила с рядом полезных инициатив — предложила принять отдельный российский закон о правилах оказания услуг и перечне портовых сборов в морских портах, расположенных в акватории СМП.

С другой стороны, до сих пор развитие СМП пытались все-таки строить с опорой на его «исключительный» законодательный статус. С 1 января 2019 года планировалось ввести ограничения для движения в российской акватории СМП и прибрежных водах судов иностранной постройки. Позже от такой радикальной идеи отказались, предложив прописать в Кодекс торгового мореплавания РФ приоритетное использование российских судов на Севморпути, но допустив возможность эксплуатации судов, построенных за пределами страны.

В результате в северных водах России сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны — Россия была объективно заинтересована в развитии арктического судоходства, но с другой — имела достаточно противоречивую политику по его реальной поддержке.

Главный маршрут российского севера

Позиция России по Севморпути в основном опиралась на возможности нашей страны в Арктике, нежели на международное морское право. Действительно, даже у военных кораблей других стран не было особой возможности передвигаться вдоль Севморпути без российских лоцманов или ледоколов. Однако, с точки зрения общепринятого морского права, большая часть Севморпути пролегала за пределами территориальных вод России и подпадала под все правила обеспечения свободы судоходства.

Невские Новости / Дарья Коваленок

Поэтому большинство стран рассматривало позицию России по СМП под таким же углом, как и «арктические владения СССР», которые были объявлены Советским Союзом в одностороннем порядке. Как следствие — задача развития транзитного судоходства по СМП оказывалась в замороженном состоянии, несмотря на постепенное улучшение навигационной обстановки на нем, определяемой глобальным потеплением.

По словам выступавшего на совещании помощника президента Андрея Белоусова, объем перевозок грузов в 2020 году по СМП составил около 31 млн тонн. Уже к 2024 году его планируют увеличить до 80 млн тонн. К 2030 году объем перевозок по Севморпути планируется вывести на уровень в 150 млн тонн, причем 30 млн тонн из них предполагается обеспечить за счет транзитных грузов.

Достичь этих целей, действительно, можно только в случае гармонизации российского законодательства с международным морским правом. Ведь речь идет не просто о «разовых» разрешениях, а о политике судовладельцев, которые могут начать (или не начинать) строить суда ледовых классов для прохода по СМП. И, конечно же, положительное решение о развитии в мире арктического флота может дать определенная и стабильная юридическая позиция России по СМП.

При этом де-факто Россия сохранит контроль над СМП даже в случае либерализации судоходства на нем — навигация в высоких широтах крайне зависит от лоцманской и ледокольной проводки, а продолжительный транзит через СМП неизбежно будет опираться на российскую инфраструктуру, порты и возможности по аварийному спасению терпящих бедствие. Поэтому «право сильного», фактически закрепленное за Россией на СМП, никуда не исчезнет.

В таком варианте Северный морской путь завершит создание трех основных коридоров, которые будут «сшивать» страну в направлении Восток — Запад. СМП укрепит железнодорожный коридор, связывающий центр России и Сибирь с портами Дальнего Востока, дополнив собой две железнодорожные магистрали — Транссибирскую и Байкало-Амурскую. Кроме того, Россия повысит свою связность дополнительным широтным автомобильным коридором — от Финляндии через Москву до Казани и Екатеринбурга, с перспективой выхода на Челябинск и Тюмень.

roscongress.org / Росконгресс

Все эти амбициозные задачи можно решать только с широким привлечением экспортных и транзитных грузов, для чего гармонизация российского законодательства с мировым — самая насущная задача. Защиту отечественного судостроения вполне можно прописать отдельной статьей, дав судам российской постройки преимущества в портовом обслуживании, но не ограничивая сквозной транзит иностранных судов по СМП.

Как было сказано на совещании у президента, целью стратегической инициативы является создание на Севморпути к 2030 году круглогодичного транзитного коридора. Стоимость проекта до 2030 года составит 716 млрд рублей, но прибыли России от такого мегапроекта будут в разы превосходить необходимые инвестиции. Не говоря уже о том, что российский север получит в свое распоряжение мощную, постоянно действующую транспортную артерию.