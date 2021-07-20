Поклонская рассказала, в какой должности она видит себя в Крыму

Москва, 20 июля. Депутат Наталья Поклонская не собирается занимать пост министра экологии Крыма. Об этом рассказала сама парламентарий.

В СМИ появились сообщения, что Поклонская может занять министерский пост в Крыму, однако депутат опровергла эту информацию.

«Это все неправда, это все сплетни и слухи», — сказала Наталья Поклонская.

По ее словам, она видит для себя только одну должность.

«Это моя родная должность — прокурор Крыма», — отметила депутат.

Ранее Наталья Поклонская назвала причины отказа от депутатского мандата. Поводом стало предложение сменить сферу деятельности.