Поклонская рассказала, в какой должности она видит себя в Крыму

Москва, 20 июля. Депутат Наталья Поклонская не собирается занимать пост министра экологии Крыма. Об этом рассказала сама парламентарий.
В СМИ появились сообщения, что Поклонская может занять министерский пост в Крыму, однако депутат опровергла эту информацию.
«Это все неправда, это все сплетни и слухи», — сказала Наталья Поклонская.
По ее словам, она видит для себя только одну должность.
«Это моя родная должность — прокурор Крыма», — отметила депутат.
Ранее Наталья Поклонская назвала причины отказа от депутатского мандата. Поводом стало предложение сменить сферу деятельности.