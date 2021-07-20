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Поклонская рассказала, в какой должности она видит себя в Крыму

  /   Обновлено: 20 июля 2021 11:50
Политика
Поклонская рассказала, в какой должности она видит себя в Крыму
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 20 июля. Депутат Наталья Поклонская не собирается занимать пост министра экологии Крыма. Об этом рассказала сама парламентарий.

В СМИ появились сообщения, что Поклонская может занять министерский пост в Крыму, однако депутат опровергла эту информацию.

«Это все неправда, это все сплетни и слухи», — сказала Наталья Поклонская.

По ее словам, она видит для себя только одну должность.

«Это моя родная должность — прокурор Крыма», — отметила депутат.

Ранее Наталья Поклонская назвала причины отказа от депутатского мандата. Поводом стало предложение сменить сферу деятельности.

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