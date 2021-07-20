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Самбо вошло в число олимпийских видов спорта

  /   Обновлено: 20 июля 2021 11:47
Спорт
Самбо вошло в число олимпийских видов спорта
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Токио, 20 июля. Международная федерация самбо (FIAS) получила полноценное признание Международного олимпийского комитета (МОК).

Члены МОК в ходе 138-й сессии организации проголосовали за постоянное признание FIAS. Самбо может впервые в истории войти в программу Олимпиады в 2028 году. Об этом рассказал глава FIAS Василий Шестаков.

«Прямо сейчас обсуждаем, как сделать этот шаг, чтобы мы попали в олимпийскую программу. Сейчас это уже реально, ситуация очень благоприятная», — отметил он.

МОК также проголосовал за признание еще пяти международных спортивных федераций. Очередная сессия организации состоялась в преддверии ОИ-2020. Турнир в Токио стартует 23 июля.

Ранее МОК утвердил новый девиз Олимпийских игр, добавив еще одно слово. Предложение изменить его внес президент организации Томас Бах.

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мок спорт самбо
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