Политолог Гигин рассказал, чем обернутся для Литвы санкции Запада против Минска

Санкт-Петербург, 20 июля. Литве придется выбирать, где она больше потеряет: продолжая принимать мигрантов, или вводя санкции против Минска, заявил белорусский историк, политолог Вадим Гигин.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее обвинил Белоруссию, что она якобы устроила миграционный кризис. Вадим Гигин в рамках конференции Медиагруппы «Патриот» рассказал, могут ли такие выпады со стороны Вильнюса привести к очередным санкциям против Минска.

«Если Литва, Польша, ЕС вводят санкции в отношении Белоруссии с целью подорвать нашу экономику, эти потери мы должны компенсировать за счет экономии выполнения тех функций, которые идут в интересах ЕС. Почему мы должны сдерживать за свои деньги поток мигрантов, которые стремятся к этому храму на холме, светочу свободы?» — отметил эксперт.

Политолог согласился, что тема мигрантов может быть использована Западом для внедрения новых ограничений против Белоруссии. Однако новые санкции могут нанести вред странам Евросоюза, включая Литву.

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«Нынешние санкции наносят серьезный ущерб по Литве, и тем же литовским политикам придется выбирать, где они больше потеряют: продолжая принимать мигрантов, или вводя дополнительные санкции против Белоруссии, которые приведут к потере трети транспортных грузов, которые проходят по территории Литвы. Они также приведут к значительным потерям Клайпедского порта, и в принципе к потере экономики Литвы, которая в значительной степени зависит, там есть разные оценки, на 20% на 30% или больше от взаимодействия с Республикой Беларусь. Сейчас эта дискуссия идет в Вильнюсе — какой путь для них будет худший», — заключил Вадим Гигин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил своему российскому коллеге Владимиру Путину об антибелорусском терроре Запада. Глава республики пообещал вычислить и привлечь к ответственности всех, кто связан с нападками на граждан республики. Лукашенко также утвердил поправки в законодательство по защите суверенитета Белоруссии, пишет НСН.