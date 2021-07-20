Скончался бывший тренер сборной России по плаванию Владимир Захаров

Волгоград, 20 июля. Тренер олимпийских призеров по плаванию на открытой воде Владимир Захаров умер в возрасте 75 лет. Причины смерти не уточняются.

Захаров — заслуженный тренер РСФСР. В 2010 году ему был вручен орден Дружбы за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений.

Он работал с олимпийской чемпионкой 2008 года Ларисой Ильченко, серебряным призером Олимпиады-1996 Константином Ушковым и Ольгой Кириченко, которая получила бронзу на Играх 1992 года.

Также под его руководством Юрий Кудинов стал трехкратным чемпионом мира, а Евгений Седов — двукратным чемпионом Европы.

Заслуженный тренер России по футболу Марк Рубин скончался на 74-м году жизни.