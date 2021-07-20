Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 12:26
12:25
Общество
Роспотребнадзор предупредил о риске заражения после купания в море
12:21
Происшествия
Интернет-тролль разыграл жителей Тулы
12:20
Наука
Ученые сравнили кабанов с «мини-тракторами» из-за выделения углекислого газа
12:19
Экономика
Вице-премьер РФ Хуснуллин спрогнозировал повышение ипотечной ставки
12:17
Общество
Депутат Вострецов привился от COVID-19 и призвал россиян к вакцинации
12:12
Общество
Молочница во рту может быть признаком сахарного диабета
12:12
Шоу-бизнес
Полине Гагариной напророчили рождение третьего ребенка
12:10
Происшествия
Житель Сочи надругался над школьницей в Подмосковье
12:10
Общество
Переселенцы из аварийного жилья в Прикамье смогут покупать квартиры без рисков
12:09
Общество
Врач назвала механизм выбора вакцины для повторной прививки от коронавируса
Все новости

Скончался бывший тренер сборной России по плаванию Владимир Захаров

  /   Обновлено: 20 июля 2021 11:57
Общество
Скончался бывший тренер сборной России по плаванию Владимир Захаров
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Волгоград, 20 июля. Тренер олимпийских призеров по плаванию на открытой воде Владимир Захаров умер в возрасте 75 лет. Причины смерти не уточняются.

Захаров — заслуженный тренер РСФСР. В 2010 году ему был вручен орден Дружбы за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений.

Он работал с олимпийской чемпионкой 2008 года Ларисой Ильченко, серебряным призером Олимпиады-1996 Константином Ушковым и Ольгой Кириченко, которая получила бронзу на Играх 1992 года.

Также под его руководством Юрий Кудинов стал трехкратным чемпионом мира, а Евгений Седов — двукратным чемпионом Европы.

Заслуженный тренер России по футболу Марк Рубин скончался на 74-м году жизни.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Скончался бывший тренер сборной России по плаванию Владимир Захаров
тренер спортсмен умер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru