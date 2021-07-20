Иностранец убил коллегу на складе лекарств и покончил с собой

Московская область, 20 июля. На складе фармацевтической компании в Раменском произошло убийство. Как стало известно ФАН, гражданин Республики Киргизия зарезал своего знакомого из-за длительного конфликта.

Чрезвычайное происшествие случилось 19 июля. Местным стражам порядка примерно в 16:50 поступило сообщение об обнаружении тел двух мужчин на территории городского склада.

По данному факту блюстители закона возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Тела погибших направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Она установит причины смерти мужчин.

«Мы выяснили, что причиной чрезвычайного происшествия стал застарелый конфликт между двумя работниками компании, которые трудились на складе неофициально. Один из них является 40-летним местным жителем, второй — 56-летним гражданином Киргизкой Республики, который был зарегистрирован в городе Лобня. В тот день они в очередной раз повздорили. Иностранец схватил нож и буквально изрезал своего оппонента. После это подозреваемый принял решение свести счеты с жизнью. Его тело обнаружили рядом с убитым».

Медицинские работники не смогли подсчитать точное количество ножевых ранений на теле погибшего.

В ходе осмотра места происшествия правоохранители изъяли предсмертную записку, в которой подозреваемый кратко изложил мотивы своего страшного поступка.