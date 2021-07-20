Ученые из Алтая предложили лечить пчел при помощи хвойной муки

Горно-Алтайск, 20 июля. Ученые Алтайского аграрного университета предложили необычный способ лечения наиболее распространенного заболевания у пчел.

Хвойная мука может помочь в борьбе с варроатозом — заражением клещами. С ее помощью можно дозировано обрабатывать пчел, которые находятся в гнезде улья, отметил доцент кафедры частной зоотехнии АГАУ Сергей Кузовлев.

«Пораженные пчелы отстают в развитии, снижается их медовая продуктивность, уменьшается производство других продуктов пчеловодства, снижается опылительная деятельность», — цитирует его «Алтайская правда».

Комитет лесного хозяйства Московской области предупредил жителей региона о встрече с пьяными пчелами на подмосковных лугах. Дело в том, что летняя жара превратила нектар в подобие бражки, от которой хмелеют насекомые и начинают вести себя неадекватно. Пчелы летают хаотично, не могут двигаться по прямой траектории и врезаются в деревья и кусты.